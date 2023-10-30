В Новосибирск идет похолодание до -14 градусов

Новосибирцев ждет резкое похолодание и снег. Ночью столбики термометров опустятся до -14 градусов. Об этом сообщает Gismeteo.

Ночью 30 октября столбик термометра покажет –4 градусов, местами до –14. Днём воздух прогреется до +2 градусов.

Во вторник, 31 октября, температура снизится днем до -3, а ночью -6. Порывы ветра до 7 м/с.

В среду, 1 ноября, город окончательно засыплет снегом, а температура опустится до -10 ночью.

В четверг и пятницу, 2 и 3 ноября температура будет колебаться от -4 до -7. А в субботу, 4 ноября, неожиданно наступит потепление +4 днем. Оно продолжится и в воскресенье, 5 ноября, но уже с чуть сниженной температурой +2. Отметим, что всю неделю будет идти снег.