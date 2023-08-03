Господдержка аграрного комплекса региона сохранится на высоком уровне

Приветствуя участников межрегионального мероприятия «День поля Новосибирской области-2023», глава региона подчеркнул значимость события для развития всего аграрного комплекса.

Заслуженным представителям аграрной сферы региона Андрей Травников вручил Почётные грамоты и Благодарности Губернатора.

Главе региона представили выставку сельскохозяйственной техники, племенных животных, экспозиции компаний, работающих в аграрной сфере. Также губернатор принял участие в пленарном заседании «Технологический суверенитет в АПК Новосибирской области».

— Несколько лет назад мы приняли решение по поддержке, стимулированию повышения эффективности, применению новых технологий. И мы от этого не откажемся. Новосибирская область имеет все возможности достойно поддерживать агропромышленный комплекс. Объём поддержки из федерального и областного бюджета в этом году достигнет рекордных 6 миллиардов рублей, почти 4 миллиарда – это средства областного бюджета, – подтвердил Андрей Травников.

Так, правительством региона внесены изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», предусматривающие компенсацию 70% затрат на приобретение инновационной продукции от резидентов СиббиоНОЦ, а также исключение отдельных требований к производителям сельхозтехники. Нововведения позволят предоставлять субсидии агропредприятиям при приобретении ими сельскохозяйственной техники и оборудования, произведенной на отечественных предприятиях, в том числе зарегистрированных в Новосибирской области.

В 2023 году на Дне поля работают свыше 100 компаний-участников, в том числе 8 местных производителей техники. Впервые в состав выставки включена демонстрация племенных животных, представлен беспилотный трактор «Ростсельмаш».