В театре «Глобус» обновят эстакады и благоустроят территорию

В этом году в Новосибирской области отремонтируют рекордное число учреждений культуры региона, заявили в Министерстве культуры Новосибирской области.

Во многих учреждениях ремонт уже идет. В их числе – Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус», где обновляют эстакады с западной и восточной стороны и приводят в порядок прилегающую территорию. Всего предстоит отремонтировать 5 тыс. кв. метров вокруг театра. Многое уже демонтировали, сделали ремонт конструктивных элементов, подготовили основание для укладки новой гранитной плитки.

Ход работ в «Глобусе» лично проверил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

— Ремонтные работы ведутся с опережением технического графика, их планируют завершить до конца октября. То есть к началу театрального сезона – в сентябре — завершат работы лишь на части территории, прилегающей к центральному входу. Чтобы зрители смогли комфортно пройти в театр на спектакли. Также к сентябрю будут отремонтированы служебные помещения, фойе, сцена, — сообщило руководство театра Юрию Петухову в ходе его визита.

За счет средств областного бюджета по утвержденной Правительством Новосибирской области госпрограмме «Культура Новосибирской области» в регионе в 2023 году строятся и реконструируются 7 объектов культуры, ещё в 60 проводится ремонт. Это рекордное количество учреждений за последние 5 лет.

Новосибирский музыкальный театр впервые за много лет полностью обновит фасад. В здании Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» частично заменят кровлю и отреставрируют два фасада. Текущий ремонт проходит в Новосибирском областном театре кукол. В Новосибирском государственном драматическом театре «Старый дом» будет обновлено фойе.