Господдержка АПК задерживается

Уровень погектарной господдержки аграриев-растениеводов по сравнению с прошлым годом снизился. Это связано, в первую очередь, с изменениями федерального законодательства. Такую информацию в рамках пресс-конференции озвучил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

— Конечно, мы сталкиваемся с определенными сложностями при доведении средств господдержки, — рассказывает Лещенко. — На 1 февраля у нас была подготовлена вся нормативная документация для доведения средств государственной поддержки. Но были внесены изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельхозпродукции. Так, введены новые требования, согласно которым сорта и гибриды семян культур должны быть включены в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве по конкретному региону допуска. Кроме того, они должны соответствовать ГОСТу по семенным и сортовым характеристикам.

Документы, подтверждающие сортовую принадлежность семян, формируются в период, предшествующий уборке урожая, то есть в августе 2018 года. В результате новым федеральным требованиям, по данным минсельхоза области, не соответствуют 29% семенного фонда региона — 85 тысяч тонн семян.

— Всего мы должны довести до наших товаропроизводителей суммы господдержки, аналогичные прошлогодним (1,5 млрд рублей). По такому направлению, как несвязанная погектарная поддержка, доведено до аграриев 630 млн рублей. В прошлом году было несколько больше. В настоящее время все сложности устраняются, — говорит министр.

— С учетом периода посевной кампании мы должны довести до наших селян более полутора миллиардов рублей, — добавил он.

В целом, по словам Евгения Лещенко, до начала посевной аграриям планируется предоставить господдержку в объеме около 1,2 млрд рублей. В ряде районов области посевная стартует уже на следующей неделе.

Кроме того, в связи с новыми требованиями законодательства, Новосибирская область не может претендовать и на дополнительные преференции.

— Они предоставляются тем регионам, где эффективно осуществляется механизм страхования сельского хозяйства с государственной поддержкой. К сожалению, мы к таким регионам не относимся, — говорит министр.

Региональный минсельхоз через губернатора области обратился к федеральному ведомству с просьбой об отсрочке применения новых требований по господдержке к аграриям Новосибирской области. Аналогичное обращение подготовили депутаты регионального парламента. Ответ на обращение губернатора, по словам министра, аграрии надеются получить до конца текущей недели.

Лещенко также прокомментировал ситуацию с льготным кредитованием АПК.

— Все сельхозорганизации, которые заявляются на привлечение кредитных ресурсов для проведения комплекса сезонных полевых работ, в кратчайшие сроки получают заявленные кредитные ресурсы. Всего в настоящий момент аграрии привлекли 2 млрд рублей кредитов. Их них 1,6 млрд — льготные кредиты по субсидированной ставке, которая не должна превышать 5%. Средневзвешенная ставка по нашему региону — 3,5%, — пояснил министр.

Из выданных 2 млрд рублей, по информации минсельхоза, 238 млн приходятся на малые формы хозяйств.

Обманули сами себя — Те товаропроизводители, которые имеют выручку от реализации продукции до 120 миллионов рублей в год, находятся на особом контроле. По ним предоставляется отдельная отчетность. Лимиты там не выбраны. Но если в прошлом году еще ни одна кредитная линия не была оформлена, то в этом году мы выдали уже 238 млн рублей именно по малым формам. Еще ни одному заявителю не отказали по причине отсутствия средств. Отказы были только из-за несоответствия требованиям финансово-кредитного учреждения. Пока не готов сказать, сколько всего заявителей, — добавил министр.

На минувшей неделе снижение темпов господдержки в АПК округа обсуждалось на совещании у полпреда президента по Сибирскому федеральному округу Сергея Меняйло.

— В целом по округу в текущем году процесс доведения субсидий идет медленнее, чем в прошлом. Хозяйствам перечислено всего 22% федеральных средств на несвязанную поддержку. В прошлом году было доведено более 80%, — отметил Сергей Меняйло.

Фото автора