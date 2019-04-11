Господдержка АПК задерживается

Уровень погектарной господдержки аграриев-растениеводов по сравнению с прошлым годом снизился. Это связано, в первую очередь, с изменениями федерального законодательства. Такую информацию в рамках пресс-конференции озвучил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.
— Конечно, мы сталкиваемся с определенными сложностями при доведении средств господдержки, — рассказывает Лещенко. — На 1 февраля у нас была подготовлена вся нормативная документация для доведения средств государственной поддержки. Но были внесены изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельхозпродукции. Так, введены новые требования, согласно которым сорта и гибриды семян культур должны быть включены в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве по конкретному региону допуска. Кроме того, они должны соответствовать ГОСТу по семенным и сортовым характеристикам.
Документы, подтверждающие сортовую принадлежность семян, формируются в период, предшествующий уборке урожая, то есть в августе 2018 года. В результате новым федеральным требованиям, по данным минсельхоза области, не соответствуют 29% семенного фонда региона — 85 тысяч тонн семян.
— Всего мы должны довести до наших товаропроизводителей суммы господдержки, аналогичные прошлогодним (1,5 млрд рублей). По такому направлению, как несвязанная погектарная поддержка, доведено до аграриев 630 млн рублей. В прошлом году было несколько больше. В настоящее время все сложности устраняются, — говорит министр.
— С учетом периода посевной кампании мы должны довести до наших селян более полутора миллиардов рублей, — добавил он.
Кроме того, в связи с новыми требованиями законодательства, Новосибирская область не может претендовать и на дополнительные преференции.
— Они предоставляются тем регионам, где эффективно осуществляется механизм страхования сельского хозяйства с государственной поддержкой. К сожалению, мы к таким регионам не относимся, — говорит министр.
Лещенко также прокомментировал ситуацию с льготным кредитованием АПК.
— Все сельхозорганизации, которые заявляются на привлечение кредитных ресурсов для проведения комплекса сезонных полевых работ, в кратчайшие сроки получают заявленные кредитные ресурсы. Всего в настоящий момент аграрии привлекли 2 млрд рублей кредитов. Их них 1,6 млрд — льготные кредиты по субсидированной ставке, которая не должна превышать 5%. Средневзвешенная ставка по нашему региону — 3,5%, — пояснил министр.
Из выданных 2 млрд рублей, по информации минсельхоза, 238 млн приходятся на малые формы хозяйств.
На минувшей неделе снижение темпов господдержки в АПК округа обсуждалось на совещании у полпреда президента по Сибирскому федеральному округу Сергея Меняйло.
— В целом по округу в текущем году процесс доведения субсидий идет медленнее, чем в прошлом. Хозяйствам перечислено всего 22% федеральных средств на несвязанную поддержку. В прошлом году было доведено более 80%, — отметил Сергей Меняйло.
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