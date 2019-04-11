Новосибирские аграрии распробовали сою

Площадь посевов сои, которую в порядке эксперимента начали выращивать в области три года назад, увеличилась в 16 раз с тысячи до 16 тысяч гектаров в этом году. Такие данные озвучил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. По его словам, в планах аграриев дальнейшее развитие этой культуры.

— С Дальнего Востока везут сою и продукты переработки на наши предприятия промышленного типа — птицефабрики и свинокомплексы, — поясняет министр причины роста популярности этой культуры. — Безусловно, растёт цена, снижаются объёмы поставок внутри Российской Федерации и предприятия вынуждены предпринимать меры для закрытия собственных потребностей в сое и продуктах её переработки. Конечно, основные замотивированные участники этого процесса — это АО «Кудряшовское», которое является крупным потребителем. Это наши птицефабрики, а также те товаропроизводители, которые являются поставщиками соевых продуктов для наших птицеводов и свиноводов.

По словам Евгения Лещенко, спрос на сою на территории региона заметно превышает предложение областных аграриев, поэтому очевидны дальнейшие перспективы роста рынка.

— Мы оценили объёмы внутреннего рынка сои. Всего на текущую дату нам требуется порядка 60 тысяч тонн на год. С учётом реализуемых инвестиционных проектов, рынок должен вырасти до 77 тысяч тонн. Поэтому мы смело можем говорить о перспективах по увеличению площади возделывания сои до 55 тысяч гектаров. Это только с учётом удовлетворения потребности внутреннего рынка области, — считают в региональном минсельхозе.

В настоящий момент, по информации ведомства, завершаются работы по подготовке к посевной кампании 2019 года. Общая посевная площадь составит 2,2 миллиона гектаров, что на 40 тысяч га больше прошлогоднего показателя.

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