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Новосибирские аграрии распробовали сою

Площадь посевов этой сельхозкультуры в регионе за три года выросла в 16 раз.
  • 11/04/2019, 10:13
Автор: Евгения Серёгина
Новосибирские аграрии распробовали сою
В минсельхозе прогнозируют дальнейший рост посевных площадей новой культуры — до 55 тысяч гектаров.

Площадь посевов сои, которую в порядке эксперимента начали выращивать в области три года назад, увеличилась в 16 раз с тысячи до 16 тысяч гектаров в этом году. Такие данные озвучил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. По его словам, в планах аграриев дальнейшее развитие этой культуры.

 С Дальнего Востока везут сою и продукты переработки на наши предприятия промышленного типа — птицефабрики и свинокомплексы, — поясняет министр причины роста популярности этой культуры.  Безусловно, растёт цена, снижаются объёмы поставок внутри Российской Федерации и предприятия вынуждены предпринимать меры для закрытия собственных потребностей в сое и продуктах её переработки. Конечно, основные замотивированные участники этого процесса — это АО «Кудряшовское», которое является крупным потребителем. Это наши птицефабрики, а также те товаропроизводители, которые являются поставщиками соевых продуктов для наших птицеводов и свиноводов.

По словам Евгения Лещенко, спрос на сою на территории региона заметно превышает предложение областных аграриев, поэтому очевидны дальнейшие перспективы роста рынка.

 Мы оценили объёмы внутреннего рынка сои. Всего на текущую дату нам требуется порядка 60 тысяч тонн на год. С учётом реализуемых инвестиционных проектов, рынок должен вырасти до 77 тысяч тонн. Поэтому мы смело можем говорить о перспективах по увеличению площади возделывания сои до 55 тысяч гектаров. Это только с учётом удовлетворения потребности внутреннего рынка области,  считают в региональном минсельхозе.

В настоящий момент, по информации ведомства, завершаются работы по подготовке к посевной кампании 2019 года. Общая посевная площадь составит 2,2 миллиона гектаров, что на 40 тысяч га больше прошлогоднего показателя.

Фото: pixabay.com, автор- ID 1737576

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