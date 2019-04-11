Озерный край: режим старта

Туристический кластер «Озерный» — такова перспектива обширной территории, объединяющей два известных водоема Новосибирской области: озеро Карачи и озеро Чаны. Об этом было объявлено на пленарном заседании «Развитие туризма в Западной Сибири». Свой собственный озерный край Новосибирская область будет развивать в канве диверсификации и усиления локальных брендов — веяния, характерного для многих регионов, сделавших ставку на туризм. Два топонима, составляющих собой этот образ, — озера Карачи и Чаны — марки, достаточно известные на рынке курортологии, но пока недостаточно включенные в контекст обычного, развлекательно-созерцательного туризма — туризма, не замкнутого только на лечении и оздоровлении, а ориентированного на торговлю впечатлениями. Для этой самой «индустрии природных красот» у территории между двух озер есть должный потенциал. Таково мнение директора ООО «Карачинский источник» Владимира Хританкова, представившего этот инвестиционный проект.

Кластер «Озерный» — это фактически перезапущенный дуэт двух курортных брендов Новосибирской области. Каждый из них обладает и самоценной эстетикой, и устоявшимся функционалом, но в обособленном виде они близки к пределу роста, так и останутся в амплуа локальных марок. Для превращения в марки общесибирские им нужна взаимная конвергенция и новые контекст, убежден Владимир Хританков.

— Тут сформировалась целая школа курортологии, благо, что исследовательского материала — разнообразных лечебно-оздоровительных факторов — эта уникальная экосистема дала очень много, — подчеркнул Владимир Хританков. — Целебная грязь, рапа, высокая концентрация целебных солей в воде (200 г на литр). Совсем недавно открыта йодо-бромная вода, добываемая на глубине 2660 метров. Хорошие ландшафтно-климатические факторы. И, разумеется, лечебно-столовая вода «Карачинская». На здешнем материале писано много сотен научных работ — более 800, более 30 диссертаций по курортологии.

Марочный тонус озера Карачи сейчас заметно выше — на него работает и широкая география поставок минеральной воды «Карачинская» (простирающаяся от Белоруссии до Дальнего Востока), и насыщенная история места именно в курортной роли. Фактически озеро Карачи — самый старый курорт Новосибирской области. Курорт, возрастом старше самого региона: основан в 1880 году, еще при Александре II, в предпоследний год его правления — до появления собственно Новосибирска.

Озеро Чаны имеет другой масштаб — оно многократно больше компактного озера Карачи и является, по сути, вторым после Байкала сибирским озером-гигантом (площадь водного зеркала — 2 тысячи кв. км). В отличие от холодного и довольно неласкового к купальщикам Байкала, Чаны — озеро хорошо прогревающееся, с приятной, слабосоленой водой и своеобразным лазурно-бирюзовым колоритом (для поколения, помешанного на эффектным инста-фотографиях, это — особый аттрактив). Впрочем, репутационный капитал озера Чаны намного скромнее байкальского. Если «славное море» воспето в общенародном фольклоре, то Чаны пока диковина, известная отдельным эстетам. «Прокачать» это имя до всероссийской известности и планируется в ходе развития озерного кластера.

Это второй по счету туристический кластер, анонсированный АО «Агентство инвестиционного развития» (АИР). Первым стал Салаирский кряж — живописная территория на стыке Новосибирской области и Алтайского края.

По мнению Владимира Хританкова, кластер «Озерный» — сильный и долгосрочный драйвер для туристической индустрии региона.

— Возможности развития туризма в этом кластере сопоставимы с потенциалом Горного Алтая, — подчеркнул он. — Кстати, «Озерный» хорошо прорывает собой маршрут на Алтай, потому может быть и самодостаточной целью отпускника, и транзитным пунктом для тех, кто едет дальше на юг Сибири. Во всяком случае, сервисные концепты должны быть проработаны и для тех, и для других. Задача: сделать курорт с более широким функционалом — не только для тех, кому нужно лечение, но и для желающих просто отдохнуть — купаясь или рыбача.

Проблемным аспектом, по мнению Владимира Хританкова, является неравномерное развитие составляющих кластера. Особенно это касается курортной зоны озера Чаны. Сейчас функционал места ограничен сухим летним периодом и обнуляется первыми же регулярными дождями. Ахиллесова пята Чанов — уязвимая для непогоды дорога.

— БОльшая ее часть имеет капитальное покрытие, но 27 километров все еще развозит в дождливую пору, — посетовал Хританков.

Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова отметила, что дорога до Чанов стоит около миллиарда рублей и проблема эта с той или иной оперативностью будет решена. Но, как подчеркнула она, для реального состязания кластера с той же Белокурихой нужен целый комплекс других мер.

— Например, нужно решить проблему гнуса, — рассуждает Молчанова. — Для приезжих из европейской части России наша мошка становится самым обескураживающим сюрпризом, тогда как на Горном Алтае гнуса практически нет. Эта проблема решаема, мы ее проговаривали со специалистами из СО РАН. Кроме того, нужна стимуляция частной инициативы в сфере развития инфраструктуры. Ведь чем Белокуриха та же отличается — там много операторов, много частных санаториев.

Владимир Хританков, в свою очередь, убежден, что форсированное развитие инфраструктуры поможет решить так называемую проблему периметра — проблему контраста между курортной жизнью и брутальным бытом местных жителей.

— Этот контраст, сохраняйся он в своем нынешнем виде, будет травмирующим для гостей, будет шок-контентом, выливающимся в социальные сети, — резюмировал Хританков. — Потому такой «туземный колорит» нужно устранять, ибо он замыслу не на пользу.

Объем инвестиций, необходимый для развития проекта, Владимир Хританков не озвучил.

Фото: Туристический портал Новосибирской области