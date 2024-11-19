Господдержка займет около 65% в выдачах ипотеки в 2024

Согласно оценке ВТБ, основные причины, по которым россияне вынуждены обращаться за дорогостоящими кредитами, связаны с созданием семьи, рождением детей или переездом в другой город.
Несмотря на высокие процентные ставки, на рынке ипотеки находятся свои покупатели. В основном такие сделки происходят через обмен недвижимости с небольшой дополнительной кредитной нагрузкой. По данным экспертов, средняя сумма кредита по рыночным программам в настоящее время составляет около 3,8 миллиона рублей, что на 20% меньше по сравнению с 2023 годом. Первоначальный взнос составляет примерно 30% от цены жилья, по сравнению с 36% в январе. Однако в абсолютных цифрах этот показатель увеличился с 3 до 3,8 миллиона рублей с начала года.
Средний возраст клиентов, берущих дорогие кредиты, равен 39 годам, свыше половины из них состоят в браке, а около 40% — воспитывают детей. Большинству из них (82%) покупают квартиры, средняя площадь которых составляет 46,1 квадратных метров.
Сергей Бабин, руководитель управления «Ипотечное кредитование» в ВТБ отметил, что на сегодняшний день ипотека по рыночным тарифам не пользуется большим спросом. Заемщики не спешат её оформлять без крайней необходимости и предпочитают накапливать средства на депозитах. Однако в экстренных ситуациях может возникнуть необходимость в недвижимости, и тогда некоторые россияне обращаются к «дорогим» кредитам. Эти заемщики надеются на быстрое погашение задолженности или на возможность последующего рефинансирования займа, заключил специалист.
Фото: freepik.com/Автор: senivpetro
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru