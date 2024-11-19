Цифровая ёлка появится в новосибирском парке «Арена»

В парке «Арена» рядом с ледовым дворцом спорта «Сибирь Арена», установят цифровую ёлку.

Как сообщила заместитель мэра Новосибирска Ксения Антонова, помимо цифровой ёлки, в парке будут установлены снежные скульптуры. Их начнут создавать 4 января на глазах у посетителей в рамках ежегодного городского конкурса.

На Михайловской набережной, по традиции, будет размещен ледовый городок.

— В этом году главной темой ледового городка станут сказки Александра Пушкина, — отметила Антонова.

В самом сердце города, в Театральном сквере, будет установлена главная новогодняя ёлка. Также в сквере установят световые конструкции в виде арок. Все работы по установке и оформлению новогодней ёлки будут завершены к 1 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря.