Три компании из Новосибирска вошли в ТОП работодателей России журнала Forbes

Компании «2ГИС», «S7 Group» и «CDEK», которые были основаны в Новосибирске, оказались среди лучших работодателей России по версии журнала «Forbes».
Всего в рейтинг было включено 167 компаний. Они не ранжировались по местам, но были разделены на четыре категории: «платина», «золото», «серебро» и «бронза».
Ключевыми факторами были: «защита окружающей среды», «взаимоотношения с персоналом и обществом» и «система управления компанией».
Сервис 2ГИС, занял почётное место в группе «золото». В категории «экология» компания получила бронзовую награду, в категории «сотрудники и общество» — золотую, а в категории «корпоративное управление» — платиновую.
Авиахолдинг S7 Group также был отмечен в категории «золото». «Экологическая политика» и «корпоративное управление» были оценены на «платину», а «сотрудники и общество» — на «золото».
Компания CDEK, занимающаяся доставкой грузов, получила оценку «бронза» по результатам анализа. В частности, были отмечены достижения в области корпоративного управления.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области изменился топ крупнейших налогоплательщиков.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru