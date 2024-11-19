Три компании из Новосибирска вошли в ТОП работодателей России журнала Forbes

Компании «2ГИС», «S7 Group» и «CDEK», которые были основаны в Новосибирске, оказались среди лучших работодателей России по версии журнала «Forbes».

Всего в рейтинг было включено 167 компаний. Они не ранжировались по местам, но были разделены на четыре категории: «платина», «золото», «серебро» и «бронза».

Ключевыми факторами были: «защита окружающей среды», «взаимоотношения с персоналом и обществом» и «система управления компанией».

Сервис 2ГИС, занял почётное место в группе «золото». В категории «экология» компания получила бронзовую награду, в категории «сотрудники и общество» — золотую, а в категории «корпоративное управление» — платиновую.

Авиахолдинг S7 Group также был отмечен в категории «золото». «Экологическая политика» и «корпоративное управление» были оценены на «платину», а «сотрудники и общество» — на «золото».

Компания CDEK, занимающаяся доставкой грузов, получила оценку «бронза» по результатам анализа. В частности, были отмечены достижения в области корпоративного управления.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области изменился топ крупнейших налогоплательщиков.