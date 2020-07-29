В Краснообске появится первая в регионе детская реанимация для пациентов онкогематологического профиля

Детская реанимация для пациентов онкогематологического профиля появится на базе Новосибирской клинической центральной районной больницы (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») в 2020 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что ГБУЗ НСО «НКЦРБ» осуществляет первичную медико-санитарную помощь населению на территории 12 сельсоветов Новосибирского района, также в составе медучреждения имеется детское онкогематологическое отделение регионального уровня, обслуживающее маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями со всей Новосибирской области.

Как доложил главный врач ГБУЗ НСО «НКЦРБ» Алексей Бухтияров, в настоящее время в медучреждении проводится капитальный ремонт помещений детского онкогематологического отделения, расположенного по адресу р.п. Краснообск,99, с целью создания блока интенсивной терапии. Детская реанимации этого профиля будет первой в регионе. В этом году здесь будут созданы палаты интенсивной терапии и «чистый блок», приобретено новое высокотехнологичное медицинское оборудование, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких, автоматический анализатор газов крови, дефибриллятор, автоматические дозаторы лекарственных средств и т.д. В настоящее время завершаются отделочные работы. Ожидается поставка оборудования.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области