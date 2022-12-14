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ГОСТ для электросамокатов вступит в силу с 1 февраля

  • 14/12/2022, 15:23
Автор:
ГОСТ для электросамокатов
Новый стандарт призван сделать выше уровень безопасности и комфорта как водителей средств, так и пешеходов.

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов сообщил «Известиям», что, согласно ГОСТу, будет ограничена максимальная скорость, которую может развить водитель электросамоката, до 25 км/ч с возможностью определения местоположения ЭСИМ.

Кроме того, стандарт предполагает наличие функции автоматического замедления в парках и предписывает, что электросамокаты, батареи или аккумуляторы должны быть сконструированы так, чтобы риск возгорания и механического повреждения был категорически исключен.

В соответствии с документом, электросамокаты и аналогичные средства должны оснащаться пешеходным режимом (скорость не более 8 км/ч) и фарами. Движение задним ходом можно осуществять со скоростью, не превышающей 6 км/ч, и со звуковым сигналом. Также сигналом (визуальным, звуковым или вибрационным) на руле должна сопровождаться неисправность у ЭСИМ, оснащенных системами сбалансирования.

Для предотвращения угонов обязательна установка ключей, замков, электронных устройств управления ЭСИМ.

Ранее власти РФ утвердили изменения в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми на электросамокатах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности разрешается ездить со скоростью не более 25 км/ч. В законную силу они вступят с 1 марта следующего года. За нарушение полагается штраф 800 рублей, за езду в состоянии алкогольного опьянения — 1-1,5 тыс. рублей. За создание помехи дорожному движению или причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести сбитому человеку, санкция составит до 1,5 тыс. рублей. При причинении тяжкого вреда здоровью или при смерти пострадавшего виновного привлекут по УК РФ.

В МВД РФ уточнили, что штрафы будут применять при мощности двигателя ЭСИМ меньше 250 Вт. Если мощность двигателя больше, то электросамокат можно приравнять к мопедам и мотоциклам, для управления которыми нужны водительские права.

Издание уточняет, что в настоящее время ГОСТ носит рекомендательный характер.

Руководитель Центра индивидуальной мобильности Михаил Денисов выразил мнение, что установка GSM/GPS-устройств автоматического снижения скорости с sim-картой сделает электросамокаты существенно дороже. При этом властям придется обозначить зоны, где ЭСИМ должны начинать ехать медленнее. Такие системы уже есть в Москве и Санкт-Петербурге, но к ним подключены только прокатные самокаты.

«Яндекс Go», Urent и Whoosh, в свою очередь, сообщили изданию, что их электросамокаты уже соответствуют требованиям принятого ГОСТа.

Ранее редакция сообщала, что Минтранс подготовил законопроект, запрещающий гражданам, использующим СИМ, пересекать дороги по пешеходным переходам.

Фото: pixabay.com — icsilviu

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Электросамокат закон ГОСТ для электросамокатов ГОСТ


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