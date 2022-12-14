Новосибирцы планируют представить транспортный беспилотник на Международном авиасалоне-2023

— Мы продолжаем работу по проекту «Партизан». Это беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с использованием электрической распределенной силовой установки. Лаборатория была представлена на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) – 2021, — напомнил на пресс-конференции директор ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») Владимир Барсук

В следующем году институт планирует изготовить два опытных образца беспилотника и представить их на МАКС-2023.

Проект «Партизан» стартовал в 2019 году. Первые полеты машины состоялись в марте 2021. Это совместный проект по созданию летательных аппаратов сверхкороткого взлета и посадки Фонда перспективных исследований и ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина».

Как отмечается на сайте Фонда перспективных исследований, основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте «Партизан» является применение активного обдува крыла распределенной винтомоторной группой.

В рамках реализации проекта предстоит создать демонстратор транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой. Машина сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полета составит тысячу километров, максимальная скорость — свыше 300 километров в час, вес полезной нагрузки — до тонны.

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