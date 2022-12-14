«Семейный кешбэк» поможет зарабатывать до 10 000 рублей в месяц

При расчете кешбэка суммируются расходы по всем картам, подключенным к «Семейному кешбэку». Например, один из вас потратит в январе 10 000 рублей, второй — 25 000 рублей, а третий — 15 000 рублей. Общие расходы составят 50 000 рублей, поэтому вы получите повышенный кешбэк в выделенных категориях. Для классических дебетовых карт это общественный транспорт (кешбэк — 10%), аптеки, ЖКХ, АЗС, супермаркеты, одежда и обувь, Wildberries, OZON и AliExpress (по 5%). За все остальные покупки вне категорий возвращается 1% от суммы чека.

Оплачивая покупки на сумму от 15 000 рублей по премиальным и от 5 000 рублей — по обычным картам, вы тоже будете получать кешбэк, но его размер в выделенных категориях меньше. Подробная информация о кешбэке размещена на сайте.

Подключить «Семейный кешбэк» можно в любом офисе Банка «Левобережный». Сервис доступен всем клиентам, которые пользуются мобильным приложением BL-Online и услугой уведомлений об операциях по карте. Объединить можно карты только разных владельцев. Также в сервис не добавляются карты, выпущенные в рамках пакетов услуг «Молодежный», «Цифра» и «Яндекс.Плюс».

При возникновении вопросов звоните по бесплатному номеру 8-800-3333-555 или обращайтесь в офисы банка. Наши специалисты всегда рады вас проконсультировать.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: freepik.com