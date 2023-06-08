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Культовая группа 80-х и 90-х годов «МИРАЖ» едет с сольным концертом в Новосибирск!

  • 08/06/2023, 11:41
афиша Новосибирска
Все любимые хиты коллектива, которые вы знаете наизусть, прозвучат в живом звуке, а удобный зал для концертов даст вам уникальную возможность увидеть легенд на расстоянии вытянутой руки!

16 июня на сцене Руки Вверх! Бар Новосибирск выступит легендарная группа «МИРАЖ».

Все любимые хиты коллектива, которые вы знаете наизусть, прозвучат в живом звуке, а удобный зал для концертов даст вам уникальную возможность увидеть легенд на расстоянии вытянутой руки!

Концерт пройдет по адресу Красный проспект, 37. Сбор гостей: 18:00, начало концерта: 22:00.

Билеты уже в продаже!

Акция на билеты 3 по цене 2 на сайте .

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Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

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Рубрики : Культура

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Концерт группа Мираж бар Руки вверх


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