Культовая группа 80-х и 90-х годов «МИРАЖ» едет с сольным концертом в Новосибирск!

16 июня на сцене Руки Вверх! Бар Новосибирск выступит легендарная группа «МИРАЖ».

Все любимые хиты коллектива, которые вы знаете наизусть, прозвучат в живом звуке, а удобный зал для концертов даст вам уникальную возможность увидеть легенд на расстоянии вытянутой руки!

Концерт пройдет по адресу Красный проспект, 37. Сбор гостей: 18:00, начало концерта: 22:00.

Билеты уже в продаже!

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