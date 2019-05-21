Гостиничный вопрос: что изменит закон о хостелах

— Российский рынок хостелов переживает глобальные потрясения. В апреле президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать мини-отели и хостелы в многоквартирных жилых домах. Разбираемся, что даст бизнесу отсрочка до осени и стоит ли ожидать кардинальных перемен на гостиничном рынке.

Сезон-кормилец

Совет Федерации выступил против даты вступления закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Первоначально планировалось, что он вступит в силу через 10 дней после опубликования, то есть до конца апреля. Но результатом компромисса стал перенос даты на 1 октября. Это позволит защитить интересы тех, кто уже забронировал хостелы на летний период или планировал это сделать. Так как в южных регионах России бархатный сезон заканчивается в сентябре, то перенос даты на начало октября вполне обоснован. Отсрочка вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов позволит российским гражданам и иностранцам реализовать свои планы по бюджетному размещению в хостелах в период массовых отпусков (с мая по сентябрь).

Бизнесменам такая отсрочка позволит не потерять доход от гостиничной деятельности в период повышенного спроса, который можно будет использовать для частичной компенсации затрат на реализацию мер по дальнейшему развитию. Это могут быть два варианта:

— выйти из гостиничного бизнеса (продать недвижимость, используемую под хостел, либо сдать ее в аренду как жилую недвижимость);

— собрать необходимые документы по переводу недвижимости в нежилую и затем продолжать легитимно оказывать гостиничные услуги (для хостелов на первом этаже, втором этаже (если на первом расположены магазины) и последних этажах многоквартирного дома (если под ними находятся нежилые помещения)).

Собственникам хостелов придется не только потратиться на оформление необходимых документов, но и дополнительно приобрети требуемые систему звукоизоляции номеров, средства противопожарной безопасности, сигнализацию, сейфы, средства для уборки и санитарной очистки номеров, а также обеспечить отдельный вход для гостей.

Не там, не то

Проблема в том, что в настоящее время в Москве работают 403 хостела, из них 40% — в жилых домах, в Санкт-Петербурге — 281 хостел, из них 80% — в жилых домах (данные Гильдии малых средств размещения). При этом значительная часть этих хостелов расположена не на тех этажах или не в тех условиях, которые указаны в законе.

Например, условие, согласно которому под хостелами, расположенными на последних этажах многоквартирного дома, должны находиться нежилые помещения, выполняется крайне редко. Кроме того, в подобных условиях невозможно обеспечить отдельный вход для гостей хостела.

Можно прогнозировать, что в перспективе часть хостелов, которые не смогут после 1 октября осуществлять свою деятельность легально, перейдут в нелегальный сектор. Но при реализации соответствующих контрольных мероприятий со стороны государственных органов это будет временным и не массовым явлением.

К цивилизации

Кардинальных изменений на рынке гостиничных услуг ждать не стоит, так как доля номерного фонда хостелов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга все еще небольшая. Во всех регионах страны много других средств размещения, способных принять туристов, хотя и не всегда имеется достаточное количество бюджетных мест.

Введение данного закона запрещает не хостелы как вид средств размещения, а их расположение в жилых помещениях многоквартирных домов. Новым законом вводятся некоторые ограничения, которые давно назрели. В результате стихийного создания хостелов в многоквартирных домах из-за шума, увеличения потока посторонних людей в подъездах и количества мусора от них стали страдать другие жильцы. Кроме того, сами хостелы в большинстве случаев не соответствовали требованиям, предъявляемым к средствам размещения, прежде всего из-за отсутствия необходимого оборудования по обеспечению противопожарной безопасности и требований санитарии.

Вместе с тем в результате вступления в силу вышеуказанных ограничений, по оценкам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, собственники хостелов, которые не выполнят новые требования, могут потерять около 4 млрд рублей.

В целом введение данного закона сделает рынок гостиничных услуг более цивилизованным, но на первом этапе следует ожидать сокращения количества доступных средств размещения в столице и регионах, а также снижения доходов и роста числа банкротств хостелов.

По материалам РЭУ им. Г.В. Плеханова