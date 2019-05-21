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Лицензии на пассажирские перевозки получили 40% участников рынка

По экспертным данным, на рынке региона работают около 60 тысяч такси. Пролицензировали свою деятельность 3 тысячи игроков.
  • 21/05/2019, 19:02
Автор: Юлия Данилова
Лицензии на пассажирские перевозки получили 40% участников рынка
Депутаты регионального парламента недовольны работой областного минтранса на рынке пассажирских перевозок.

— Сегодня на повестке дня стоят вопросы, которые волнуют всех. Во-первых, это лицензирование компаний, занимающихся перевозкой пассажиров. С 1 июля на рынке будут работать только перевозчики, имеющие лицензии. А все водители должны быть трудоустроены у лицензиатов. Другого варианта нет. Какова ситуация на сегодняшний день? — поинтересовался зампредседателя комитета по транспорту регионального парламента Валерий Ильенко у замминистра по транспорту Новосибирской области на заседании комитета.

Он напомнил, что на получение лицензии законодатель отвел 45 дней, то есть все участники рынка, планирующие продолжать работу, должны были подать документы до середины мая. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин сообщил, что сегодня лицензии получили 40% перевозчиков, и заверил, что с 1 июля никаких перебоев в перевозке пассажиров в регионе не будет, так как «все перевозчики владеют ситуацией и ведут работу».

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Депутаты также акцентировали внимание на отсутствии инициативы и предложений минтранса в части закона о такси.

— Мы сейчас вынесем закон о такси на июньскую сессию, примем решение сами по цвету машин, по их количеству и т.д., и не будем вас спрашивать, — возмутился Ильенко. — Сегодня на рынке работают около 20 тысяч таксистов, а лицензии, по вашим данным, получили 3 тысячи. Получается, что остальных вы не заинтересовали работать в правовом поле?! Мы не видим, что минтранс ведет работу в этом направлении.

Его коллега Сергей Титков отметил, что, по его данным, на рынке области в целом работают около 60 тысяч таксистов, то есть нелегальный рынок в три раза больше расчетного. При этом он подчеркнул, что в Томске выдано уже 15 тысяч лицензий.

— Сейчас у нас проработано около 20 предложений по легализации данной сферы деятельности. На заседании одной из рабочих групп комитета я попрошу рассмотреть их более детально. Они межведомственные. В частности, мы обращались в минфин с предложением по предоставлению налоговых льгот, но нас не поддержали. Все эти моменты нужно обсуждать, нужна помощь законодателей, — пояснил Невежин.

Общественники поинтересовались — о какой нелегальности идет речь, если телефоны таксомоторных компаний публикуются в открытом доступе и зарегистрированы.

— На мой взгляд, сегодня в принципе необходимо рассмотреть систему работы нелегальных такси. Как, к примеру, работает Яндекс.такси? Клиент позвонил, а у них в каждом доме свой перевозчик, и они через 3 минуты подали такси. А как его проконтролировать? На машине нет опознавательных знаков, — говорит директор ООО «Новосибирскагропромдорстрой», депутат Александр Барсуков. — Такие агрегаторы кучкуют вокруг себя нелегалов. На это нужно обратить особое внимание.

Депутаты также поинтересовались, как в регионе решается ситуация с онлайн-кассами, которыми до 1 июля должны быть оборудованы все перевозчики пассажиров. По словам Невежина, у 36 регионов России возникли вопросы о соответствии имеющихся аппаратов требованиям налоговиков. Завтра в Госдуме будет рассматриваться вопрос о налоговых каникулах для перевозчиков по использованию онлайн-касс до 1 июля 2020 года, без применения санкций. Производителям дадут год на доработку оборудования для эксплуатации на транспорте. Впрочем, президент СРО «Транспортный союз Сибири» Валерий Новоселов уточнил, что вопрос будет касаться предоставления льгот ИП по облачным серверам и выдаче кассового чека.

— Мы привлекли к рассмотрению всех этих тем общественный «Народный контроль», но сегодня они сказали, что не будут заниматься этой работой. По простой причине — они не видят ее результатов. Общественники провели рейды, запланированные мероприятия. Дальнейшие действия должен координировать минтранс, но они остаются на том же, что и раньше, — заявил Ильенко. — До сих пор не приступила к работе межведомственная комиссия. Работу такси по региону контролирует в министерстве один человек, хотя обсуждалась необходимость создания контрольной группы.

Невежин пояснил, что состав межведомственной комиссии полностью сформирован, а до 1 июля будет утвержден нормативно-правовой акт о ее создании.

Фото Ростислава Нетисова

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