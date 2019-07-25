Государственная Дума продлила «дачную амнистию» до 2021 года

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении поправки, которыми восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года «дачная амнистия» — возможность для граждан в упрощенном порядке оформить права собственности на дачную недвижимость, сообщили в пресс-службе Госдумы.

В соответствии с законом до 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план. Все необходимые документы можно подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Отмечается, что законом регулируется и целый ряд других вопросов. В частности, бессрочной становится норма о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ. Эта норма касается земельных участков, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и жилищного строительства, и расположенных на них объектов недвижимости.

Также срок бесплатного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, продлевается до 1 марта 2022 года (по действующему законодательству эти нормы должны окончить действие 31 декабря 2020 года). Устанавливается прямая обязанность органов власти проводить все необходимые действия по образованию земельного участка (межевание, постановка на государственный кадастровый учет) придомовой территории многоквартирных домов.

Наконец, устанавливается обязанность органов власти по информированию граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках. Речь идет о разъяснительной работе на местах, поскольку с учетом происходящих изменений разобраться гражданам самостоятельно очень сложно. Изменения предлагается вводить в действие со дня официального опубликования закона.

— Проблема оформления прав обострилась после введения системы уведомлений о начале и об окончании строительства, когда упрощенный порядок, при котором право на дачи регистрировалось только на основании документа на землю, прекратил действие 1 марта 2019 года. В результате оформление прав граждан на возведенные дома стало возможным только через суд, — сообщил автор инициативы, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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