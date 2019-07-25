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НГУ открывает новую магистерскую программу

Магистерская программа «Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика решений» призвана ответить на вызовы современных финансовых рынков.
  • 25/07/2019, 16:27
НГУ открывает новую магистерскую программу

— К открытию набора на новую магистерскую программу «Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика решений» Экономический факультет подошел осознанно. В течение года мы занимались совершенствованием преподавания финансовых дисциплин на отделении «Экономика» и усилением учебного плана направления «Бизнес-информатика» дисциплинами, связанными с цифровыми технологиями, активно вовлекали в этот процесс наших индустриальных партнеров — высокотехнологичные финансовые и другие бизнес-организации, включая специализирующиеся в IT-технологиях, — цитирует декана Экономического факультета Татьяну Богомолову пресс-служба регионального минобразования.

По ее словам, особенностью программы является сплав академической и практической составляющих обучения.

— Мощь аналитико-исследовательской компоненты, имманентно присущей образованию в НГУ, усиливается теми знаниями, опытом и навыками ведения успешного высокотехнологичного бизнеса в области финансов, которые готовы вложить в программу наши партнеры. Мы ожидаем увидеть среди слушателей программы «Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика решений» людей, которые способны, преодолевая дисциплинарные границы экономики, математики, программирования, приумножить свой человеческий капитал, приобретая знания и навыки в стремительно развивающейся области финтеха, — говорит Татьяна Богомолова.

Отмечается, что приобретенные в результате обучения теоретические знания и практические навыки в области экономики, финансов, аналитики, блокчейн-технологий, машинного обучения и цифровых технологий позволят выпускникам стать высококонкурентными аналитиками и проектными менеджерами, исследователями и консультантами в финансовых организациях (банках, инвестиционных компаниях, страховых организациях, хедж-фондах, венчурных компаниях) и компаниях, создающих новые технологические продукты для финансового сектора.

Обучение предусматривает прохождение практики и выполнение магистерских проектов под совместным руководством преподавателей НГУ и специалистов из организаций-партнеров магистерской программы. По завершении обучения студенты защищают выпускную итоговую работу — самостоятельное научное практикоориентированное исследование, в которой выпускник демонстрирует знания в области экономики и цифровых технологии и умение их использовать на практике.

Поступление на магистерскую программу «Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика решений» предусматривает обязательный вступительный экзамен по экономике или высшей математике и английскому языку. Часть курсов будет читаться на английском языке иностранными специалистами. Срок обучения — 2 года.

Фото: редакции

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