Государственным медучреждениям запретят закупать импортные аппараты ИВЛ

По инициативе Минпромторга в России могут ограничить закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенных за рубежом, для нужд государственных и муниципальных медучреждений.

Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, отменяется правило «второй лишний» при госзакупках на некоторые виды медицинского оборудования. Это означает, что заказчик обязан отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники, если у него есть хотя бы одна аналогичная заявка с предложением российской или евразийской продукции. Всего в перечне около 30 позиций, среди которых аппараты ИВЛ.

В пояснительной записке уточняется, что в стране имеются отечественные производители аппаратов ИВЛ: это АО «КРЭТ» (входит в «Ростех»), непосредственно сама госкорпорация, а также «Тритон-Элетроникс».

Их общие производственные мощности оцениваются в 36 тыс. аппаратов в год, это при том, что в среднем потребность госмедучреждений составляет не более 2,7 тыс. единиц.

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