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Минздрав Новосибирской области рассказал о дефиците машин для скорой помощи

  • 13/06/2023, 15:33
Автор:
дефицит авто скорой помощи
В 2022 году приобретено 63 автомобиля скорой медицинской помощи.

Укомплектованность кадрами отделений скорой медицинской помощи в Новосибирской области с учетом совместительства, по данным на конец мая, выглядит следующим образом: врачи — 69,3%, фельдшеры — 70%, водители — 94%. Об этом сообщает РБК с ссылкой на запрос в Минздрав Новосибирской области.

— Дефицита автомобилей скорой медицинской помощи в Новосибирской области нет. С 2018 по 2021 приобретено 144 единицы, дополнительно регионом были получены 19 автомобилей, предназначенных для борьбы с коронавирусом. В 2022 году приобретено 63 автомобиля скорой медицинской помощи за счет средств областного и федерального бюджетов. В 2023 уже приобретено 13 автомобилей, — говорится в ответе ведомства.

Напомним, что в Новосибирской области объявлен аукцион на покупку семи автомобилей скорой помощи (класса «B» и «С»). За них готовы заплатить 59,8 млн рублей. Машины должны быть укомплектованы дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом портативным управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, носилками, тележкой-каталкой и прочим оборудованием. Год выпуска автомобилей не ранее 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в скорой рассказали, как изменилось количество вызовов в Новосибирске в связи с аномальной жарой.

Фото: freepik.com, stefamerpik

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : скорая помощь в Новосибирской области Минздрав НСО дефицит авто скорой помощи


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