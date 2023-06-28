Депутат Заксобрания Новосибирской области Глеб Поповцев признан виновным в мошенничестве

Суд признал депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Глеба Поповцева виновным в мошенничестве (ч.3 с.159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

По данным следствия, в период с 01 октября 2020 года по 30 ноября 2021 года, Глеб Поповцев организовал фиктивное трудоустройство человека на должность помощника депутата Законодательного Собрания Новосибирской области. Однако данный гражданин возложенные на него трудовые функции и обязанности по должности не исполнял. При этом, обманывая и вводя в заблуждение сотрудников Заксобрания Новосибирской области, Поповцев предоставлял необходимые документы, подтверждающие фактическое осуществление данным человеком трудовых функций, создавая видимость учета соблюдения им режима труда и отдыха, учтоняют в суде.

— В связи с фиктивным трудоустройством, с целью оплаты труда, с лицевого счета Законодательного Собрания Новосибирской области, на счета, находящиеся в пользовании Поповцева были перечислены денежные средства в размере 844 694 рубля 58 копеек, чем Законодательному Собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб в крупном размере, — говорится в сообщении. — Ущерб от преступления Поповцев возместил полностью.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат новосибирского Заксобрания Поповцев выступил с последним словом в суде.