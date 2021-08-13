Государство рассчитается с экс-губернатором за следственные обиды

Решением суда Железнодорожного района Новосибирска государство в лице Министерства финансов РФ обязано выплатить более 200 тыс руб экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко по его заявлению о возмещении имущественного вреда, полученного в ходе следственных действий в отношении экс-главы региона. Об этом сообщает пресс-службы суда. Постановление в законную силу ещё не вступило.

— Суд удовлетворил указанное заявление частично и взыскал в пользу Юрченко В.А. с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счёт казны Российской Федерации в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи, расходы, связанные с рассмотрением вопроса реабилитации, в общей сумме 289 847 рублей 09 копеек, — говорится в сообщении пресс-службы. — В удовлетворении остальной части заявленных требований Юрченко В.А. отказано.

Ранее в пользу Василия Юрченко уже было взыскано более 5 млн руб.

Напомним, что в конце января Василий Юрченко подавал иск о возмещении морального вреда, полученного в ходе расследования нескольких возбужденных в отношении него уголовных дел после отставки с поста губернатора области. Изначально, по версии следствия, имел место факт незаконной передачи земельного участка в Ордынском районе из категории земель обороны в категорию земель сельхозназначения. Однако в феврале 2017 года расследование было прекращено, а дело закрыто. Еще одно дело, возбужденное против Юрченко после его отставки, было также связано с превышением полномочий: по версии следствия, экс-губернатор подозревался в незаконной отмене аукциона по продаже земельного участка и объекта незавершенного строительства на улице Чаплыгина. И, наконец, третье дело, возбужденное по статье «Халатность», еще на начальном этапе защита экс-губернатора обжаловала.

Впоследствии прокуратура и Министерство финансов РФ в лице Управления казначейства по Новосибирской области после решения суда о денежной компенсации экс-губернатору требовали пересмотреть дело в апелляционной инстанции. Однако в этом им было отказано, а материалы дела возвращены заявителям.