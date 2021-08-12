В районах Новосибирской области нашли Колбасу и Блюдцы

На Яндекс.Картах в Новосибирской области отмечено больше полутора тысяч различных населённых пунктов — не считая дачных посёлков и некоторых других типов.
Самые распространённые названия — Михайловка (их в Новосибирской области 8 штук), Покровка и Берёзовка (по 7 штук).
Примерно 1,2 тысячи названий встречаются на карте Новосибирской области только один раз. Например, такие: Блюдцы, Зюзя, Новый Карапуз, Лисьи Норки, Колбаса, Факел Революции.
Самое длинное название без пробелов — у рабочего посёлка Станционно-Ояшинский (19 букв). Самых коротких названий — из трёх букв — восемь: Чик (две штуки), Ача, Яча, Тын, Бор и так далее.
Самые частотные слова в названиях Новосибирской области — прилагательные красный, новый и малый. Новых населённых пунктов в полтора раза больше, чем старых. Самые распространённые существительные — поляна и яр.
В ходе исследования аналитики Яндекс.Карт провели опрос: показывали респондентам случайные названия российских населённых пунктов и спрашивали, с чем они могут быть связаны. Судя по полученным ответам, чаще всего названия отражают особенности места, в котором находится населённый пункт (Лютые Болоты, Глубокие Лужи, Бугорки). Вторую по величине группу составляют названия, образованные от имён (Игоревка, Глебовка, Ерофей Павлович), третью — от названий животных (Комар, Зайчик, Большое Свинорье).
— Ойконимы — это большая часть языка и важный материал для лингвистических исследований. Информация о том, какие названия встречаются на карте России, позволяет судить об историческом расселении разных этнических групп, о том, от каких слов образуются названия городов и деревень и какие исторические события и имена отражены в этих названиях. Ойконимы также интересны с точки зрения фонетики, грамматики и семантики. Например, какие-то названия звучат обманчиво понятно: скажем, в Зебревице не живут зебры, а Старая Тумба не связана с мебелью. Яндекс опубликовал данные о российских ойконимах, чтобы любой желающий мог использовать их в своих исследованиях. Эти данные могут пригодиться лингвистам, историкам, антропологам, социологам и всем, кому интересен язык, места, где мы живём, и то, как мы их называем, прокомментировал Борис Иомдин, заведующий сектором института русского языка им. В.В. Виноградова, ученый Яндекса.
Фото: pexels.com автор: mali maeder
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