В районах Новосибирской области нашли Колбасу и Блюдцы

На Яндекс.Картах в Новосибирской области отмечено больше полутора тысяч различных населённых пунктов — не считая дачных посёлков и некоторых других типов.

Самые распространённые названия — Михайловка (их в Новосибирской области 8 штук), Покровка и Берёзовка (по 7 штук).

Примерно 1,2 тысячи названий встречаются на карте Новосибирской области только один раз. Например, такие: Блюдцы, Зюзя, Новый Карапуз, Лисьи Норки, Колбаса, Факел Революции.

Самое длинное название без пробелов — у рабочего посёлка Станционно-Ояшинский (19 букв). Самых коротких названий — из трёх букв — восемь: Чик (две штуки), Ача, Яча, Тын, Бор и так далее.

Самые частотные слова в названиях Новосибирской области — прилагательные красный, новый и малый. Новых населённых пунктов в полтора раза больше, чем старых. Самые распространённые существительные — поляна и яр.

В ходе исследования аналитики Яндекс.Карт провели опрос: показывали респондентам случайные названия российских населённых пунктов и спрашивали, с чем они могут быть связаны. Судя по полученным ответам, чаще всего названия отражают особенности места, в котором находится населённый пункт (Лютые Болоты, Глубокие Лужи, Бугорки). Вторую по величине группу составляют названия, образованные от имён (Игоревка, Глебовка, Ерофей Павлович), третью — от названий животных (Комар, Зайчик, Большое Свинорье).