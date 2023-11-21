Готовность горнолыжных трасс России к сезону оценили эксперты

Подготовку и безопасную эксплуатацию горнолыжных трасс, управление снегоуплотнительными машинами и работу системы искусственного оснежения обсудили технические специалисты горнолыжных курортов на всероссийском семинаре в Горном Алтае. Он был организован экспертами Центра Компетенций ВК «Манжерок» и ООО «Центр сертификации и экспертизы «Омск-Тест», сообщили в пресс-службе всесезонного курорта Сбера «Манжерок» и длился пять дней.

Образовательный форум горнолыжной индустрии собрал представителей из 8 регионов, которые обсудили на Алтае актуальные вопросы развития отрасли, в том числе инфраструктурную модернизацию, новые подходы, технологии и сезонность.

— Устойчивое развитие горных территорий — одна из главных задач Центра компетенций нашего курорта. Мы продолжаем формировать сообщество профессионалов в сфере горнолыжной индустрии. Мы открыто обмениваемся опытом, решаем кадровую проблему индустрии, не переставая совершенствовать инфраструктуру курорта, — отметил председатель Совета директоров курорта «Манжерок» Иван Морозов.

Он добавил, что существующая техника и инфраструктура курорта «Манжерок» позволила на практике отработать полученные знания и отточить новые навыки.

Все участники получили сертификаты и удостоверения о повышении квалификации.

«Центр компетенций» на базе всесезонного курорта «Манжерок» работает уже три года. За это время специалисты делятся знаниями по реализации горных инфраструктурных проектов. Только за ноябрь здесь прошло несколько образовательных событий: семинар спортивных судей по горнолыжному спорту, обучение по противолавинной подготовке в горах Алтая в урочище Актру, мастер-классы для спасателей по работе с оборудованием и особенностях организации спасения на горнолыжных курортах.