«Готовьте мелочь»: Банк «Левобережный» обменяет монеты на купюры

Обменять можно монеты в количестве от 200 штук, номинал значения не имеет. Если клиент принесет от 210 до 324 рублей, то он получит в сумме обмена памятную 10-рублевую монету. За единовременный обмен от 325 рублей банк выдаст купюры и одну памятную монету номиналом 25 рублей. Помимо этого, все участники акции получат от Банка «Левобережный» фирменные блокноты и ручки.

Приглашаем вас принять участие в акции в любом офисе банка в Барнауле, Бийске, Томске, Асино, Красноярске, Калтане, Кемерове, Новокузнецке и Ленинске-Кузнецком, а также в одном из 27 офисов в Новосибирске и Новосибирской области. Уточнить адреса можно по ссылке.

Количество подарков ограничено. С полными условиями акции «Неделя приема монеты от населения» можно ознакомиться в офисах и на сайте Банка «Левобережный». Подробности по телефону 8-800-3333-555.

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