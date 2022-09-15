Рекламодателям

В Промышленно-логистическом парке Новосибирска построят инфраструктуру за 1 млрд рублей

  • 15/09/2022, 16:15
Автор:
промышленно-логистический парк
Для того, чтобы обеспечить мощности под развитие энергоемких проектов.

Правительство Новосибирской области объявило тендер по выбору подрядчика для строительства энергетической инфраструктуры на территории АО «Промышленно-логистический парк». Стартовая цена контракта — чуть более 1 млрд рублей.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен будет построить двухцепную ЛЭП 220 кВ и ПС 220/20кВ-2х63МВА. Завершить работы — до декабря 2024 года.

Развитие инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП) производится поэтапно по мере заполнения территории индустриального парка резидентами, пояснили в ответ на запрос редакции в пресс-службе АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

— На сегодняшний день более 30 компаний реализуют свои инвестиционные проекты на территории ПЛП, некоторые из этих проектов являются энергоемкими, например, такие, как создание Центров обработки данных несколькими резидентами. Для обеспечения таких проектов необходимой мощностью было принято решение о создании на территории парка дополнительных объектов энергоснабжения, — говорится в ответе, полученном редакцией.

новости Новосибирска

В ПЛП построят дата-центр

По состоянию на конец 2021 года суммарная мощность электроэнергетики ПЛП составляла 42,5 МВт. После строительства и запуска дополнительных объектов инфраструктуры мощность энергетической инфраструктуры Промышленно-логистического парка увеличится больше чем в два раза — на 49 МВт, что позволит закрыть потребности действующих и реализующихся на территории ПЛП инвестиционных проектов, а также создать задел для развития парка на перспективу.

В АИРе пояснили, что инфраструктурный проект «Двухцепная ЛЭП 220 кВ и ПС 220/20 кВ -2х63 МВА Промышленно-логистического парка Новосибирской области» включает в себя строительство новой электроподстанции и дополнительных линий электропередач для её включения в существующую систему электроснабжения. На первом и втором этапах, реализация которых завершится в 2022 году, проведены проектно-изыскательские работы, госэкспертиза проектов, строительство кабельных линий, реконструкция некоторых объектов действующей энергетической инфраструктуры. Стоимость первого и второго этапа составила порядка 300 млн рублей (за счет собственные средства УК «ПЛП»). Начальная цена третьего этапа составляет порядка 1 млрд рублей. Финансирование данного этапа осуществляется за счет средства областного бюджета (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства).

Промышленно-логистический парк создан в 2007 году, в настоящее время на его территории реализуют инвестпроекты более 30 компаний. В общей сложности на предприятиях, работающих в ПЛП, создано порядка 6 тыс. рабочих мест. Резиденты парка и пользователи инфраструктуры уже вложили в свои проекты 55 млрд рублей, а общий объем налогов, уплаченных резидентами парка в бюджет области превысил 5 млрд рублей. Площадь парка составляет 1059 га.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области может появиться еще одна точка роста — особая экономическая зона. 

Фото с сайта ПЛП

344

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетическая инфраструктура тендер промышленно-логистический парк


ремонт трамвайный путей

Трамвайные пути в Новосибирске ремонтировать не будут

Их финансирование на неопределенный срок «вынесли за пределы бюджета» и убрали из программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города.
Читать статью >>
социальное предпринимательство

В социальное предпринимательство — со школьной скамьи

В том числе через изучение исторического опыта.
Читать статью >>
штрафы для водителей

В Новосибирске предлагают повысить штрафы для водителей

Депутаты горсовета Новосибирска обращаются к областным коллегам с инициативой ужесточить административное законодательство за парковку на газонах и детских площадках.
Читать статью >>
железнодорожные перевозки

Первые итоги разворота логистики на Восток

РЖД предлагает оптимизировать железнодорожные перевозки и сократить нерациональное перемещение грузов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.
Лента новостей

Трамвайные пути в Новосибирске ремонтировать не будут

15/09/2022, 16:00

Республика Тыва получит более 272 млн рублей на детские сады и школы

15/09/2022, 15:53

В социальное предпринимательство — со школьной скамьи

15/09/2022, 15:22

В Новосибирске предлагают повысить штрафы для водителей

15/09/2022, 13:01
Популярное

Газпром продвигает идею «газовой ипотеки»

15/09/2022, 11:13

Одинокие пенсионеры могут получить налоговые льготы и соцобслуживание

14/09/2022, 15:01

Дорожники предупредили об опасности осенних туманов

14/09/2022, 11:33

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Россияне переходят на «длинные» депозиты

15/09/2022, 14:52

На 17% выросло количество договоров о присоединении к электросетям АО «РЭС»

15/09/2022, 11:36

Клиенты Сбера в Сибири выбирают безопасные расчеты при покупке жилья

15/09/2022, 10:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска