В Промышленно-логистическом парке Новосибирска построят инфраструктуру за 1 млрд рублей

Правительство Новосибирской области объявило тендер по выбору подрядчика для строительства энергетической инфраструктуры на территории АО «Промышленно-логистический парк». Стартовая цена контракта — чуть более 1 млрд рублей.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен будет построить двухцепную ЛЭП 220 кВ и ПС 220/20кВ-2х63МВА. Завершить работы — до декабря 2024 года.

Развитие инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП) производится поэтапно по мере заполнения территории индустриального парка резидентами, пояснили в ответ на запрос редакции в пресс-службе АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

— На сегодняшний день более 30 компаний реализуют свои инвестиционные проекты на территории ПЛП, некоторые из этих проектов являются энергоемкими, например, такие, как создание Центров обработки данных несколькими резидентами. Для обеспечения таких проектов необходимой мощностью было принято решение о создании на территории парка дополнительных объектов энергоснабжения, — говорится в ответе, полученном редакцией.

По состоянию на конец 2021 года суммарная мощность электроэнергетики ПЛП составляла 42,5 МВт. После строительства и запуска дополнительных объектов инфраструктуры мощность энергетической инфраструктуры Промышленно-логистического парка увеличится больше чем в два раза — на 49 МВт, что позволит закрыть потребности действующих и реализующихся на территории ПЛП инвестиционных проектов, а также создать задел для развития парка на перспективу.

В АИРе пояснили, что инфраструктурный проект «Двухцепная ЛЭП 220 кВ и ПС 220/20 кВ -2х63 МВА Промышленно-логистического парка Новосибирской области» включает в себя строительство новой электроподстанции и дополнительных линий электропередач для её включения в существующую систему электроснабжения. На первом и втором этапах, реализация которых завершится в 2022 году, проведены проектно-изыскательские работы, госэкспертиза проектов, строительство кабельных линий, реконструкция некоторых объектов действующей энергетической инфраструктуры. Стоимость первого и второго этапа составила порядка 300 млн рублей (за счет собственные средства УК «ПЛП»). Начальная цена третьего этапа составляет порядка 1 млрд рублей. Финансирование данного этапа осуществляется за счет средства областного бюджета (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства).

Промышленно-логистический парк создан в 2007 году, в настоящее время на его территории реализуют инвестпроекты более 30 компаний. В общей сложности на предприятиях, работающих в ПЛП, создано порядка 6 тыс. рабочих мест. Резиденты парка и пользователи инфраструктуры уже вложили в свои проекты 55 млрд рублей, а общий объем налогов, уплаченных резидентами парка в бюджет области превысил 5 млрд рублей. Площадь парка составляет 1059 га.

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