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Производители грузовиков MAN и Scania оставаться в России не планируют

  • 15/09/2022, 18:28
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Производители грузовиков MAN и Scania оставаться в России не планируют
Дилерские центры они продадут российским партнерам.

Немецкий MAN и шведская Scania, которые занимаются производством грузовиков и автобусов, планируют покинуть нашу страну. В связи с чем выставлены на продажу российским партнерам дилерские центры, пишут «Известия».

Вдобавок будет продано экономическое подразделение Scania, которое отвечало за организацию лизинга грузовиков этой марки в РФ.

В настоящее время договоры находятся в режиме ожидания одобрения со стороны наблюдательных советов Traton и Volkswagen, а также российских регулирующих органов.

В Traton ущерб от продажи оценивается в 550 миллионов евро.

По информации «Автостат Инфо», в прошлом году шведский Scania стал третьим после КамАЗа и ГАЗа по продажам коммерческого транспорта с результатом в 7 341 автомобиль. По результатам того же 2021 года, MAN продал в России 4 849 грузовиков.

Ранее редакция сообщала, что финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia закроет все свои офисы до конца года.

Фото: pixabay.com — RenataO

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Регионы: Россия

Теги : Украина санкции бизнес


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