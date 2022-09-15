Производители грузовиков MAN и Scania оставаться в России не планируют

Немецкий MAN и шведская Scania, которые занимаются производством грузовиков и автобусов, планируют покинуть нашу страну. В связи с чем выставлены на продажу российским партнерам дилерские центры, пишут «Известия».

Вдобавок будет продано экономическое подразделение Scania, которое отвечало за организацию лизинга грузовиков этой марки в РФ.

В настоящее время договоры находятся в режиме ожидания одобрения со стороны наблюдательных советов Traton и Volkswagen, а также российских регулирующих органов.

В Traton ущерб от продажи оценивается в 550 миллионов евро.

По информации «Автостат Инфо», в прошлом году шведский Scania стал третьим после КамАЗа и ГАЗа по продажам коммерческого транспорта с результатом в 7 341 автомобиль. По результатам того же 2021 года, MAN продал в России 4 849 грузовиков.

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