Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

Применение графеновых нанотрубок в напальчниках из электропроводных силиконов позволило молодым ученым из компании «Моторика» сделать функциональные протезы рук чувствительными к сенсорным экранам.

Эта функция появилась благодаря электропроводящим накладкам-напальчникам из силикона с графеновыми нанонтрубками TUBALL компании OCSiAl, которые передают электротоки человеческого тела. Технология эффективна для всех видов современных сенсорных дисплеев.

— По запросу клиентов мы можем сделать напальчник с функцией touch-screen на все пальцы протеза, но как правило, достаточно указательного пальца или мизинца, — рассказал Илья Чех, сооснователь и генеральный директор компании «Моторика».

Области применения графеновых нанотрубок продолжают расширяться. Гибкие и ультрапрочные графеновые нанотрубки по форме напоминают длинный человеческий волос, только в 50 тысяч раз тоньше его. Благодаря такой уникальной морфологии и характеристикам, попадая в материал, графеновые нанотрубки наделяют его новым сочетанием свойств. Помимо силиконов они используются в десятках других полимеров и электрохимических источниках тока.