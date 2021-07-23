Более половины ретейлеров используют соцсети как основной канал продаж

— 51,5% отечественных представителей малого и среднего бизнеса назвали соцсети основным каналом продаж. 17,8% в качестве основного ресурса для продажи используют сайты, 15,4% — маркетплейсы, а 15,2% — розничные магазины, — приводит данные предпочтений 1 617 представителей МСБ из всех регионов страны облачный сервис управления торговлей МойСклад.

На первом месте оказался Instagram — за него проголосовали 44,2% респондентов, следом — ВКонтакте (42,3%), на третьем месте по популярности среди ретейлеров — Facebook (30,3%), далее — Одноклассники (18,2%), Telegram (16,9%), TikTok (11,8%), Twitter (6,8%) и Pinterest (4,5%).

Большинство участников опроса считают, что необходимо иметь собственный сайт и соцсети для продаж (68,7%), а 18,4% уверены в том, что соцсетей в 2021 году более чем достаточно, 13% заявили, что сайт нужен в первую очередь.

Основным недостатком соцсетей предприниматели назвали необходимость регулярно пополнять и обновлять контент (39,6%), 20,8% пожаловались на то, что в соцсетях неудобно получать и обрабатывать заказы, 17,3% заявили, что соцсети на данный момент — это лишь один из возможных вариантов рекламы и есть более эффективные инструменты. 16,3% ответили, что ведение соцсетей слишком ресурсозатратно, 15,7% — что SMM не дает стопроцентной гарантии высокой эффективности, ровно столько же респондентов среди недостатков выделили высокий риск потери репутации из-за пары ошибочных комментариев или неудачно выбранной темы для поста. 14,8% заявили, что найти профессиональных SMM-маркетологов крайне трудно. Лишь 4,5% ответили, что не видят никаких недостатков в социальных сетях для продаж.

38,8% опрошенных тратят не более 5 000 рублей в месяц на рекламу в соцсетях, 24,3% — от 5 000 до 15 000 рублей, 8,2% — от 15 000 до 50 000 рублей, 2,7% — от 50 000 до 100 000 рублей, а 1,4% — более 100 000 рублей. Четверть респондентов (24,5%) ответили, что не тратят деньги на рекламу вообще.

Большинство ретейлеров, как показали результаты опроса, продают посредством соцсетей одежду и обувь (26,8%). 19,8% — товары для красоты и здоровья, 18,1% — детские товары, 17,5% — подарочную продукцию и ювелирные изделия, 11,5% — спортивные товары, 8,2% — смартфоны и фото- и видеотехнику, 7,2% — товары для хобби и увлечений, музыкальные товары, книги, 6,8% — товары для строительства и ремонта, 6,4% — мебель и товары для дома, 4,7% — автотовары и запчасти, 2,7% — продукты питания, а 2,5% — цветы. 1% опрошенных с помощью соцсетей продают услуги.