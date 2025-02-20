Grand Autograph вошел во Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий

В Москве подведены итоги независимого Всероссийского рейтинга «Top 100 Business Hotels Meetings & Events Service». Заветные статуэтки получили 100 отелей со всей страны – от Калининграда до Владивостока.

Grand Autograph Hotel Novosibirsk 5*(до 2022 года Marriott) занял в этом рейтинге 19 строчку, обойдя столичные гостиницы Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel, Moscow 5*, Балчуг Кемпински Москва 5*, Four Seasons Lion Palace St. Petersburg 5* и другие. Новосибирский отель получил высокие оценки по 71 критерию.

Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service – это единственный рейтинг в стране, проводимый путем маркетингового исследования и реальных оценок сервиса отелей прямыми заказчиками деловых мероприятий – бизнес-компаниями. Методология исследования отелей, разработана ведущими рейтинговыми агентствами. Экспертиза проходила по 90 критериям, отобранных в ходе исследования. Часть критериев касались письменного запроса в отели, часть – тайного покупателя. Из 530 отелей только 100 вошли в рейтинг

Grand Autograph Hotel Novosibirsk 5* (входит в холдинг Александра Бойко TS Group) встречает гостей с 2014 года. Отель находится в центре Новосибирска напротив Оперного театра, в пешеходной доступности от мэрии Новосибирска и правительства Новосибирской области, а также основных достопримечательностей города. Инфраструктура включает в себя номерной фонд, СПА-зону с бассейном и хамамом, два ресторана и 6 конференц-залов для бизнес-мероприятий. В 2021 году в отеле провели реновацию, в том числе номерного фонда.