Почти 250 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту

В Новосибирской области в 2025 году продолжатся мероприятия по приведения дорог в соответствие с нормативами в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». О перспективах дорожной отрасли на ближайшие годы сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский на пресс-конференции.

По словам министра, с 2025 года начнется этап реализации новых национальных проектов. Дорожные работы будут проводиться в рамках инициативы «Инфраструктура для жизни», направленной на комплексное развитие населенных пунктов с акцентом на ремонт дорог, озеленение общественных пространств и дворов, а также на совершенствование сферы ЖКХ и транспорта.

В настоящее время установлены целевые показатели нацпроекта. В частности, планируется поддерживать в нормативном состоянии 85% дорог Новосибирской агломерации. К 2030 году необходимо привести в порядок не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог, а также 85% дорог опорной сети.

— В 2025 году работы будут проводиться на 95 объектах. Мы планируем ввести 242,1 км автодорог и 1 661,8 погонных метров мостов. Контрактация объектов завершится в конце марта. Это позволит достичь нормативных показателей для дорог регионального и межмуниципального значения на уровне 52,1% и 74,3% для опорной сети, — добавил министр.

В рамках реализации нацпроекта осуществляется создание сети опорных населенных пунктов, которая охватывает как улично-дорожную инфраструктуру, так и подъезды к самим населенным пунктам. В текущем году планируется провести анализ состояния дорог и разработать рабочий план до 2030 года. Эти шаги направлены на дальнейшее совершенствование дорожной инфраструктуры Новосибирской области и повышение уровня безопасности на дорогах.

В 2025 году, как и раньше, особое внимание будет уделено вопросам безопасности дорожного движения. Одной из ключевых задач на этот год станет снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Для достижения этой цели предусмотрены инженерные мероприятия, обустройство тротуаров и установка освещения, а также комплексов для фото- и видеозаписи нарушений.