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Грандиозное празднование юбилея хоккейного клуба «Сибирь»!

  • 14/12/2022, 17:42
юбилей хоккейного клуба «Сибирь»
29 октября — важный день для всех любителей новосибирского хоккея, каждый год эта дата знаменует собой день рождения хоккейного клуба «Сибирь»!

Многие болельщики ждали этого дня с особым нетерпением, ведь любимому клубу исполнилось ни много ни мало 60 лет. Кроме того, в этом году партнером клуба стала букмекерская компания Winline, что позволяло рассчитывать на поистине грандиозное празднование!

И наступившее событие оправдало все ожидания — «Сибирь» свой 60-летний юбилей отметила с размахом! В этот праздничный день в одноименном ледовом дворце спорта шла развлекательная программа, которая изобиловала потрясающими сюрпризами. Но самый главный подарок был приготовлен хоккеистами, которые в этот знаменательный день обыграли соперника со счетом 5:1!

Участие звезд

В этом празднике принял участие знаменитый рэпер Элджей, родившийся и выросший в Новосибирске. Пригласить его помогли друзья клуба — компания Winline. Артист дал свой концерт в предматчевом шоу. Изюминкой выступления было то, что при этом он катился на ледозаливочной машине!

Праздник не обошелся без известного блогера и ювелира Mozi J. Его знают как главного ювелира российской рэп-сцены. Mozi J и Winline к 60-летию ХК «Сибирь» сделали подарок генеральному менеджеру клуба Кириллу Фастовскому — юбилейную джерси клуба, инкрустированную почти 4500 драгоценных камней.

В день юбилея ХК «Сибирь» также прошло символическое вбрасывание перед матчем президентом Континентальной хоккейной лиги Алексеем Морозовым, губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и генеральным директором Федерации хоккея России Дмитрием Курбатовым.

Шоу перед матчем

Тематика шоу была посвящена истории клуба. С помощью проекции и лазеров фанатам продемонстрировали все логотипы клуба за 60 лет, представили интересные и важные кадры хроники.

Шоу получилось уникальным, важную роль в нем сыграли управляемые светодиодные браслеты, которых насчитывалось больше 6000. Каждый шоу-элемент поддерживался с их помощью, и все болельщики с такими браслетами стали частью потрясающего представления, подготовленного партнером клуба — компанией Winline.

Юбилейная форма

К 60-летию клуба «Сибирь» специально была изготовлена форма в стиле ретро. Она напоминает форму, в которой клубные хоккеисты играли в 80-х годах. Кстати, тогда и был разработан логотип в виде снежинки. В таком комплекте формы в этот день провела свой матч «Сибирь», в ней же игроки будут выступать в нескольких играх перед Новым годом.

Призы для болельщиков

На стадионе весь день работали спортивные аттракционы и анимационные зоны, прошли выступления творческих коллективов и местных артистов. Проводились розыгрыши большого количества атрибутики клуба — виде главного приза была разыграна юбилейная джерси с перстнем от ювелира Mozi J. А розыгрыш лампочек из старого табло ЛДС «Сибирь» стал очень увлекательной «фишкой» для коллекционеров.

Дань истории

В важные юбилейные даты всегда вспоминается история и правильным шагом считается приглашение ветеранов клуба, которые ранее играли за него или участвовали в его управлении. Таким образом выражается уважение и показывается, что история не забыта.

На юбилей была приглашена тройка Деев – Климович – Тарасенко, так как они еще 2002 году вывели клуб в Суперлигу. На сегодняшний день Климович возглавляет клуб «Сибирь» и является его спортивным директором. Деев возглавляет ДЮСШ ЦСКА, а Тарасенко является ассистентом главного тренера клуба.

На матче присутствовал экс-генеральный менеджер ХК «Сибирь» Александр Канцуров, работавший с клубом в период с 2008 по 2010 год. Также был приглашен старший тренер «Сибири» периода с 1981-1986 — он является автором первой шайбы в истории клуба!

Впечатления от праздника

По окончанию праздника трудно было заметить кого-то без улыбки на лице. Этот день был насыщен радостными эмоциями от шоу, призов, матчей ветеранов и действующих игроков «Сибири». Болельщики, тренеры, персонал клуба, приглашенные Winline звезды — все были счастливы стать частью этого поистине исторического события, закончившегося к тому же разгромом соперника в официальном матче чемпионата КХЛ. Славься «Сибирь», мы гордимся тобой!

Фото и видеоматериалы предоставлены ХК «Сибирь»

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Рубрики : Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : хоккей ХК Сибирь


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