Рекламодателям

РЖД и БелЖД исключили из Международного союза железных дорог

  • 14/12/2022, 17:44
Автор:
РЖД и БелЖД исключили из Международного союза железных дорог
Отстранение поддержали 72% членов организации.

— Генеральная ассамблея Международного союза железных дорог (МСЖД) отстранила ОАО «РЖД» и БелЖД от участия в Союзе, — сообщают СМИ со ссылкой на БелЖД.

Уточняется, что отстранение поддержали 72% членов организации. При этом представители Китая, Индии, Монголии, Ирана, Армении и Казахстана выступили против, однако решение было принято. И это несмотря на то, что Россия — финансовый спонсор данной организации.

На официальном сайте МСЖД можно найти пометки о приостановке членства БЖД, РЖД и дочерних компаний российского холдинга – ОАО «РЖД- Строй», АО «Федеральная пассажирская компания», АО «НИИАС», АО «ВНИИЖТ», а также Российский университет транспорта (МИИТ).

В РЖД, в свою очередь, пояснили, что обоснованием своих «неправовых действий» руководство МСЖД считает «некий отчет, выводы которого, несмотря на глобальный охват организации, базируются на решениях Евросоюза и заявлениях французских властей, а также на политизированном толковании положений Устава МСЖД».

— В отчете отмечено, что приостановление участия не соответствует «букве» уставных документов МСЖД, однако якобы отвечает их «духу» и «прагматическому видению» (каких-либо уточнений, раскрывающих смысл и правовой характер указанных понятий, не представлено), — говорится в официальной позиции российского железнодорожного холдинга.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, РЖД намеревается продолжить наблюдать за работой Союза, в том числе, что касается новых направлений технологического развития железных дорог, заключили в компании.

Отметим, что приостановить членство России и Беларуси в Международном союзе железных дорог потребовали «Украинские железные дороги», инициировав в марте текущего года соответствующее обращение.

Ранее редакция сообщала, что российские власти согласовали ответные меры на потолок цен на нефть.

Фото пресс-службы ЗСЖД — филиала ОАО «РЖД»

251

Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Беларусь

Теги : Украина санкции РЖД Международный союз железных дорог


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
система точного земледелия

Сибирские аграрии планируют экспортировать высокие технологии

В частности, это касается системы точного земледелия «Агронавигатор».
Читать статью >>
испытание самолетов

В Новосибирске начнутся испытания планера импортозамещенной версии самолета Superjet-100

Кроме того, СибНИА принимает участие в создании многоразовой ракетно-космической системы и разработке сверхзвукового гражданского самолета.
Читать статью >>
лесные пожары ТВС-2МС

Пожары в лесах области будут тушить специализированные самолеты-танкеры

Разработчики готовы протестировать в регионе четыре машины ТВС-2МС.
Читать статью >>
школьная концессия

Строительство школ по концессии может начаться в конце года

При этом в профильном министерстве по результатам прокурорского представления планируют усилить контроль за выполнением концессионером обязательств.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

Сибирские аграрии планируют экспортировать высокие технологии

14/12/2022, 18:01

Грандиозное празднование юбилея хоккейного клуба «Сибирь»!

14/12/2022, 17:42

В Белокурихе выросло количество туристов из европейской части России

14/12/2022, 17:34

Оператор связи будет подбирать абонентам «идеального» консультанта

14/12/2022, 17:01
Популярное

ГОСТ для электросамокатов вступит в силу с 1 февраля

14/12/2022, 15:23

Юрист Роскачества посоветовал закрывать аккаунты в соцсетях

14/12/2022, 11:27

Роспотребнадзору пришлось предупредить об опасности употребления «кротовухи»

14/12/2022, 10:18
Новости компаний

ВТБ: банковские клиенты переходят из офисов в онлайн

14/12/2022, 16:48

«Семейный кешбэк» поможет зарабатывать до 10 000 рублей в месяц

14/12/2022, 16:04

Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке

14/12/2022, 11:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска