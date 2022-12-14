РЖД и БелЖД исключили из Международного союза железных дорог

— Генеральная ассамблея Международного союза железных дорог (МСЖД) отстранила ОАО «РЖД» и БелЖД от участия в Союзе, — сообщают СМИ со ссылкой на БелЖД.

Уточняется, что отстранение поддержали 72% членов организации. При этом представители Китая, Индии, Монголии, Ирана, Армении и Казахстана выступили против, однако решение было принято. И это несмотря на то, что Россия — финансовый спонсор данной организации.

На официальном сайте МСЖД можно найти пометки о приостановке членства БЖД, РЖД и дочерних компаний российского холдинга – ОАО «РЖД- Строй», АО «Федеральная пассажирская компания», АО «НИИАС», АО «ВНИИЖТ», а также Российский университет транспорта (МИИТ).

В РЖД, в свою очередь, пояснили, что обоснованием своих «неправовых действий» руководство МСЖД считает «некий отчет, выводы которого, несмотря на глобальный охват организации, базируются на решениях Евросоюза и заявлениях французских властей, а также на политизированном толковании положений Устава МСЖД».

— В отчете отмечено, что приостановление участия не соответствует «букве» уставных документов МСЖД, однако якобы отвечает их «духу» и «прагматическому видению» (каких-либо уточнений, раскрывающих смысл и правовой характер указанных понятий, не представлено), — говорится в официальной позиции российского железнодорожного холдинга.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, РЖД намеревается продолжить наблюдать за работой Союза, в том числе, что касается новых направлений технологического развития железных дорог, заключили в компании.

Отметим, что приостановить членство России и Беларуси в Международном союзе железных дорог потребовали «Украинские железные дороги», инициировав в марте текущего года соответствующее обращение.

Ранее редакция сообщала, что российские власти согласовали ответные меры на потолок цен на нефть.

Фото пресс-службы ЗСЖД — филиала ОАО «РЖД»