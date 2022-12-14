В Белокурихе выросло количество туристов из европейской части России

В Белокурихе турпотока в 2022 году вырос на 14%, по сравнению с предыдущим годом— почти до 40 тыс. человек. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» Георгий Белоусов.

К особенностям 2022 года он отнес спрос на более короткие путевки. По мнению Белоусова, это связано сростом количества гостей из европейской части России, которых интересует отдых на Алтае. Отмечается, что доля гостей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Урала ранее составляла порядка 1,5-2%, а сейчас показатель вырос до 3-4%.

— Могу сказать, что за прошлый год средняя загрузка санатория составляла 69%, а в этом году 78% по году. То есть прирост без дополнительных мест составил 9%, а с дополнительными 11%. Это может говорить о том, что больше стало гостей с семьями, — отметил Белоусов.

Также совместно с притоком новых гостей растет процент постоянных гостей. На данный момент он составляет около 40%, а в прошлом году показатель был на уровне 30-34%.

В следующем году, по прогнозам Георгия Белоусова, турпоток несколько снизится. Это может быть связано с ограничением в местах размещения. Возможный прирост туристов ожидается в зимний период так, как сейчас санаторий активно развивает именно это направления.

Ранее редакция сообщала о том, что четыре страны СНГ направят в Новосибирскую область «туристов» на лечение.