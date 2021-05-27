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Сбер провел «пробежку со звездой» накануне «Зеленого Марафона»

  • 27/05/2021, 12:00
В следующую субботу, 5 июня, на Михайловской набережной пройдет «Зелёный Марафон».

Накануне большого спортивного праздника пробежку для всех желающих провел один из самых известных новосибирских волейболистов – блокирующий «Локомотива» Дмитрий Лызик.

Традиционная «пробежка со звездой» накануне «Зеленого Марафона» собрала более ста участников. Вместе со спортсменом новосибирцы проделали несколько упражнений, после чего преодолели небольшую дистанцию по набережной.

Спортивная программа «Зеленого Марафона» включает в себя забеги на различные дистанции. Основной станет символическая дистанция в 4,2 км – десятая часть марафонской, она будет доступна для всех желающих в возрасте от 14 лет. Профессиональные спортсмены смогут пробежать более серьезное расстояние в 10 км.

«Зеленый Марафон» — это не только забег, но еще и благотворительность, и экологические инициативы. Поэтому неслучайно Марафон состоится именно 5 июня – во Всемирный день окружающей среды. В этом году будет высажено 180 тысяч деревьев по всей стране. Мы с удовольствием приглашаем всех на большой праздник на Михайловской набережной – помимо забега, у нас традиционно будет множество различных активностей.

Николай Шилов

Управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк

Помимо забега, на Михайловской набережной будут работать интерактивные площадки и зоны отдыха. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте «Зеленого Марафона».

«Зеленый Марафон» – ежегодный национальный проект Сбербанка. С 2012 года в Марафоне поучаствовало свыше миллиона человек, проект охватил 180 городов. Ожидается, что 5 июня по всей стране на старт выйдут порядка 180 тысяч человек.

В этом году «Зелёный Марафон» становится технологичным, принять участие в нём могут люди из самых разных уголков нашей страны и мира. Для этого участникам нужно всего лишь скачать мобильное приложение. В нём будут доступны беговые челленджи, профессиональные советы при подготовке к стартам, возможность поделиться своими достижениями и другие полезные опции

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : Сбербанк Николай Шилов Зелёный Марафон Дмитрий Лызик


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