Гранта и кокаин: у следствия появилась новая версия гибели главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин поделился новыми подробностями уголовного дела о крушении самолета с Пригожиным.
Глава государства сослался на данные полученные от директора СК России Александра Бастрыкина.
― Буквально на днях руководитель Следственного комитета мне докладывал, что в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт по результатам экспертизы. К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертизы не проводились. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Санкт-Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина, ― прокомментировал президент.
Таким образом, напрашивается вывод, что какая-то нештатная ситуация произошла внутри самолета. А вот что именно там случилось предстоит выяснить следователям.
― На телах членов экипажа самолета Евгения Пригожина нет ранений от осколков гранат. Они только у Пригожина, Уткина и пассажиров самолета, ― сообщил источник Телеграм-канала ВЧК-ОГПУ.
Фото: скрин видео телеграмм-канала «Разгрузка Вагнера».
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