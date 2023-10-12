Гранта и кокаин: у следствия появилась новая версия гибели главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин поделился новыми подробностями уголовного дела о крушении самолета с Пригожиным.

Глава государства сослался на данные полученные от директора СК России Александра Бастрыкина.

― Буквально на днях руководитель Следственного комитета мне докладывал, что в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт по результатам экспертизы. К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертизы не проводились. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Санкт-Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина, ― прокомментировал президент.

Таким образом, напрашивается вывод, что какая-то нештатная ситуация произошла внутри самолета. А вот что именно там случилось предстоит выяснить следователям.