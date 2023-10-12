Wildberries будет взимать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

С 9 октября маркетплейс Wildberries ввел комиссию за оплату товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard, пишут «Ведомости». Размер комиссии составляет 3% от стоимости покупки.

По словам директора по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрия Колесникова, 3% — это вознаграждение банку, осуществляющего обработку такого платежа.

Отмечается, что изменение условий оплаты обусловлено спецификой операционно-технологического процесса приема платежей.

Ранее редакция сообщала, что новый вид мошенничества на Wildberries раскрыли в МВД.