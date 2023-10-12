Из Оренбурга в Новосибирск с декабря можно будет летать еще чаще

Из Оренбурга в Новосибирск запустят дополнительные рейсы. Запуск запланирован на декабрь. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Оренбургской области.

Авиакомпания S7 уже открыла продажи билетов в аэропорт Толмачево.

К двум рейсам в неделю – в понедельник и пятницу — в период с 11 декабря 2023 года по 10 января 2024 года S7 добавила рейсы в среду.

Продолжительность полета составляет порядка трех часов.

Напомним, что авиакомпания «Аэрофлот» открывает рейсы из Новосибирска в Дубай. Самолеты начнут летать с 23 декабря дважды в неделю по вторникам и субботам. Международный аэропорт Новосибирска (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией.

По итогам 2022 года аэропорт обслужил 7,585 млн. пассажиров (+12,2 % к 2021 году), что является абсолютным рекордом, аэропорт занимает 4-е место в Российской Федерации по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга, Сочи.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский аэропорт Толмачево принят первый авиарейс из Мьянмы.