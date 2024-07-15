Гриб со вкусом курицы нашла в лесу жительница Новосибирска

В лесах Новосибирска самый разгар тихой охоты. Горожане вооружаются ножами и корзинками и идет на природу, чтобы запастись подосиновиками, маслятами, лисичками и подберезовиками. Фотографиями даров природы они щедро делятся в социальных сетях. В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО, форум 2024» в ВКонтакте любители дикоросов активно обсуждают свои походы.

― Я тут сегодня нашла наконец-то первый раз серно-жёлтый трутовик. Ну я надеюсь, что это он, вижу впервые… Один из моих гештальтов закрыла. Я его много изучала, вроде точно он! А доли сомнения всё равно закрадываются в моей голове. Серно-жёлтый трутовик сравнивают ещё с куриным мясом по вкусу или текстуре. Надо ещё разобраться лично, ― написала в чате Юлия Ширковец.

Снимки удивительного гриба вызвали бурю обсуждений. Многие подписчики все-таки рекомендовали сибирячке быть осторожнее с дегустацией.

― Придется вас разочаровать, но это не ТСЖ. ТСЖ уже отошел. А на фото Климакодон северный (Climacodon septentrionalis), несъедобный гриб, ― предупредили женщину.

Спустя какое-то время Юлия написала, что убедилась в том, что гриб несъедобный и рекомендовала людям не есть незнакомые находки.