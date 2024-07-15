Мигранта, напавшего на водителя в Новосибирске, задержали пограничники ФСБ

Дерзкое нападение на водителя иномарки произошло на Гусинобродском шоссе в конце мая. Несколько десятков людей увидели, как двое неизвестных в масках разбили молотком стекло у автомобиля, вытащили водителя на улицу и избивали на глазах у прохожих.

Как позже выяснилось, нападавшие отобрали у сибиряка 5 млн рублей. Их объявили в розыск.

Один из преступников, гражданин Таджикистана, пытался покинуть Россию со своей долей награбленного.

― В пункте пропуска «Павловка», при проведении паспортного контроля, выявлен иностранный гражданин, проходящий по ориентировке ГУ МВД по Новосибирской области, как лицо подозреваемое в совершении разбойного нападения. При проведении личного досмотра была обнаружена крупная сумма денег, о происхождении которой задержанный ничего пояснить не смог, ― прокомментировали в пограничном Управлении ФСБ по Новосибирской области.

Мигранта передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Задержан ли второй участник нападения ― неизвестно.