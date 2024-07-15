«Кишлак» воскрес: закрытое силовиками кафе с мигрантами вновь открылось в Новосибирске

В Новосибирске распахнуло свои двери скандальное кафе «Кишлак», которое было закрыто при поддержке силовых ведомств и городских властей в начале июля.

Заведение общепита прикрыли после проведенного в Хилокском микрорайоне рейда. С проверкой сюда нагрянули правоохранители, сотрудники городской администрации, налоговой и Роспотребнадзора.

― В ходе рейда выявлены многочисленные нарушения миграционного, налогового законодательства, санитарно-эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности, отсутствие разрешительных документов на строительство, выявлены признаки нецелевого использования земельного участка, ― отчитались в МВД региона.

Однако по прошествии нескольких дней «Кишлак» вновь принимает дорогих гостей.

― Люди сидят, машины стоят, двери нарастопашку, ― рассказала «Царьград Новосибирск» местная жительница.

Источник в правоохранительных органах заявил журналистам, что по факту незаконного открытия кафе будет проведена проверка.

― Закрытие производилось при участии СК, прокуратуры, ФСБ, приставов. Какая служба будет действовать дальше, сказать сложно, но проверка точно будет, ― пояснил собеседник.

В ГУ МВД региона подтвердили, что сообщение зарегистрировано и будет проведена проверка.

Ранее редакция сообщала о том, что в микрорайоне «Хилокский» в очередной раз прошли масштабные рейды по незаконной миграции. На этот раз поводом стала история с конфликтом между местными жительницами и мигрантом, который приехал на разборки. Мужчина, нагло доказывающий, что он является участником СВО и демонстрирующий кривые нашивки с перевернутым российским флагом, набросился на беззащитных женщин с претензиями. Иностранец обвинил женщин в жалобах на кафе «Кишлак».