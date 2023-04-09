Грозит ли эпидемия кори населению России

По словам Андрея Позднякова, врача-инфекциониста, к.м.н., главного врача клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь», если у не иммунизированного человека был контакт с корью, очень важно, чтобы он тщательно следил за своей температурой и проявлениями респираторной инфекции, пишет «Газета.Ru». А, если человек никогда не был вакцинирован от кори, сейчас пройти процедуру могут даже взрослые, добавил эксперт.

Андрей Поздняков, предупредил, что корь очень опасна в детском возрасте, так как протекает тяжело и характеризуется частым развитием осложнений. Однако же и взрослые переносят это заболевание тяжело, особенно если ранее не были вакцинированы или вакцинация оказалось неэффективной.

— Корь чревата не только проявлениями самого заболевания, но и развитием осложнений. Осложнения бывают первичные – от кори, и вторичные – бактериальные, — пояснил специалист.

Так как иммунитет при кори резко угнетается, даже через несколько месяцев после перенесенного заболевания человек остается беззащитным перед теми инфекциями, против которых он раньше был защищен, добавил инфекционист. То есть, он может заболеть даже теми инфекциями, от которых был вакцинирован.

При этом врач подчеркнул, что наиболее грозное отдаленное осложнение от кори, которое встречается в основном у взрослых – подострый склерозирующий панэнцефалит, который неумолимо ведет к летальному исходу.

— Это довольно редкое, но четко связанное с вирусом кори заболевание. Оно проявляется поражением белого вещества центральной нервной системы, головного мозга в частности. Вирус кори запускает аутоиммунный процесс, который приводит к летальному исходу, так как лечения этого заболевания нет, — отметил врач.

Поздняков напомнил, что корь – самая заразная из всех известных инфекций. Для чувствительного человека достаточно даже мимолетного контакта, чтобы заразиться и заболеть. Не вакцинированным людям стоит волноваться, предостерег врач.

Вместе с тем Андрей Поздняков уточнил, что тем, кто двукратно вакцинирован, ничего делать не нужно. Но если вакцинация была давно или человек сомневается в ее эффективности, можно сдать тест на антитела. Если их уровень высокий, то этого достаточно.

— Классической в нашем понимании эпидемии не будет, потому что есть высокая иммунная прослойка. Однако локальные вспышки есть и будут до тех пор, пока процент вакцинированных не достигнет 98-99%, — заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что таблетка от высокого давления может довести до инфаркта.

Фото: freepik.com