«Мы вынуждены свернуть новые направления, оставив только самые успешные»

— Работать внутри страны тяжелее и менее прибыльно, чем на выезд. И когда мы откликнулись на предложение развивать чартерные программы по стране, особенно в некоторые труднодоступные регионы или некоторые недооцененные регионы, мы понимали, что будет сложно. Но это позволило открыть новые направления — Тюмень, Байкал, Шерегеш.

Это правильно, что сейчас вкладываются инвестиции в создание туристических объектов. Необходимо формировать новые предпочтения россиян в отдыхе, способствовать открытию ранее недооцененных направлений. В мультинациональных регионах есть этнокультурный фактор. Если в турпродукт это заложить, как сделали в Тюмени или на Байкале, в Бурятии, получится привлекательный продукт, в том числе и по цене. Этому способствовали субсидии государства на перевозки в размере 50%. Стоимость перелета в Бурятию составляла около 45 тысяч рублей: туда-обратно, 7 дней проживания. То же — с Шерегешем. Шерегеш раскрутили, и дальше будем это делать.

Но сейчас многие меры поддержки туризма практически нивелируются. Мы за прошлый год не получили те субсидии, которые отлетали в предыдущем году. Тот объем финансирования, что заложили, позволяет нам компенсировать не более 1/3 тех долгов за предыдущий год. Это означает, что 20 чартерных направлений, что у нас были, мы вынуждены будем просто свернуть, и в этом году оставим только те направления, которые раскрутили, и они экономически выгодны. Это, наверное, 3—4 направления из 20-ти. Это неправильно. Не должно быть такого. Ведь бизнес, любой вид бизнеса, хочет стабильности. Если государство говорит «займитесь вот этим» и прописывает это в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», и бизнес понимает, что да, вот это стратегическое направление государства, которое определил президент, бизнес берется за это. Но потом оказывается, что на следующий год это уже не нужно. Не должно быть такого.

Подготовлено по материалам выступления на форуме Сибирского гостеприимства.