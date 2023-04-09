Новосибирцы предложили открыть железнодорожный маршрут до Кемерова

— У нас сегодня есть стыковочный маршрут с Барнаулом. В сравнении с автобусом проезд на электропоезде стоит 288 рублей, то есть в 3 раза дешевле. Из Томска есть поезд «Федеральной пассажирской компании». С Кемерово такой истории нет, — констатировал на заседании круглого стола «Трэвел-хабы Сибири» в рамках форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин.

По его словам, основная причина кроется в заинтересованности Кемеровской области в создании такого маршрута.

— Если Кемеровская область проявит инициативу и им будет интересно ездить в Новосибирск в формате стыковки либо в формате прямого поезда, то это можно обсуждать, — говорит Невежин. — Это даст серьезный синергетический эффект. Когда стоимость проезда будет в 3 раза ниже турпоток потянется. А если будут льготы на проезд, мы увидим очень серьезный рост турпотока. Мы готовы это обсуждать при наличии инициативы соседних субъектов.

Ранее редакция сообщала о планах запуска между Новосибирском и Барнаулом скоростного поезда «Ласточка».