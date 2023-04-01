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Таблетка от высокого давления может довести до инфаркта

  • 01/04/2023, 10:00
Автор:
лекарства для снижения давления
Такие медикаменты назначаются только тем пациентам, кто находится под стационарным наблюдением врачей, пояснил эксперт.

Использование препаратов, резко снижающих давление, может привести к инфаркту почки, мозга или сердца, заявил кардиолог, главврач москоской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном». Такие медикаменты, по его словам, назначаются только тем пациентам, кто находится под стационарным наблюдением врачей. В этом случае медики могут экстренно оказать помощь больному, если лекарство даст побочные эффекты.

Эксперт подчеркнул, что врачам строго запрещено резко снижать давление.

— Мы иногда делаем это в больнице, потому что [пациент] перед глазами. Я не буду ставить капельницу, а дам таблетку. А если [при вызове скорой] по телефону вам посоветовали выпить таблетку от давления, то может получиться так, что пока скорая к вам доедет, то вы уже остывать начнете, — отметил доктор Мясников.

Рассуждая о совместимости лекарственных препаратов, специалист сообщил, что даже не начинает изучать карту пациента, если видит в ней более четырех назначений, так как он убежден, что пациент не должен принимать одновременно более трех препаратов.

Ранее редакция сообщала, что Минздрав перечислил ряд болезней, при которых человеку могут отказать в оказании соцпомощи.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : медицина лекарства для снижения давления здоровье доктор Мясников


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