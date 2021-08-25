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Новосибирской области не оставили выбора

  • 25/08/2021, 11:50
Автор:
Новости Новосибирска
Зампредправительства РФ в ходе визита в Новосибирск поручил региональным коллегам нагнать график работ на ледовой арене.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко прибыл в Новосибирскую область с рабочим визитом. Вице-премьер оценил ход работ по строительству многофункциональной ледовой арены, где пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

— Из федерального бюджета уже выделено около 4,5 млрд рублей на софинансирование строительства объекта. А всего стоимость возведения арены, в ценах 2019 года, оценивалась в 10,2 млрд, — сказал Дмитрий Чернышенко.

На данный момент уровень технической готовности объекта составляет 56%, сообщила пресс-служба правительства. Вице-премьер отметил, что в этом году темпы строительства арены замедлились, возникла проблема с оплатой выполненных работ из-за отсутствия скорректированной проектной документации. Причиной необходимости проведения корректировки стали изменения конструктивных решений при строительстве арены.

— Ввести арену в эксплуатацию необходимо с учетом утвержденного графика проведения молодежного чемпионата, — добавил Чернышенко.

По словам губернатора Андрея Травникова, на объекте увеличено число рабочих, достигнуты дополнительные договорённости со строительными организациями, привлечены все дополнительные трудовые и финансовые ресурсы.

— На сегодняшний день нет сомнений, что к Молодёжному чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества, — подчеркнул губернатор.

Напомним, в начале августа на пресс-конференции министр строительства региона Иван Шмидт говорил об отставании в сроках строительства ЛДС из-за дефицита рабочих рук и роста цен на стройматериалы. Однако, 24 августа он же заявил, что аренда будет построена своевременно. На Шмидта возложена персональная ответственность за реализацию крупных проектов в регионе.

Строительство ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

Параллельно со строительством ледовой арены на действующей эстакаде метрополитена возводится станция метрополитена «Спортивная». Идут строительство и реконструкция ряда объектов транспортной инфраструктуры – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все работы по развитию дорожной сети будут выполнены в срок, как и работы по благоустройству прилегающей к новой ледовой арене территории.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство ЛДС Дмитрий Чернышенко


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