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Грозы с градом ожидаются 9 и 10 июня в Новосибирской области

  • 07/06/2023, 14:50
Автор:
град в Новосибирске
Пока трудно предсказать, что будет с облаками, а потому неизвестно в каких районах пройдет град.

Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра сообщают об ослаблении жары. 9 июня в Новосибирскую область вместе с понижением температуры воздуха придут дожди и грозы. 9 и 10 июня в районах области может пойти град.

— В Новосибирске града не будет, он может быть в районах. Но сейчас район трудно спрогнозировать. Пойдет ли град зависит от того, как будет облако развиваться. У нас есть программа, мы отслеживаем это, — рассказали Infopro54 в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Сегодня в социальных сетях появились фото и видео града, который накануне прошел в Куйбышеве Новосибирской области. Синоптики уверяют, что осадков там не было.

—  Наши метеостанции в Куйбышеве не отмечали ни дождя, ни града. Может быть это старые видеозаписи? — добавили в гидрометцентре.

Видео с градом также появилось в соцсети «Чылымской газеты».

Фото pixabay — LoraPalner

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