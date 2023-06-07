Грозы с градом ожидаются 9 и 10 июня в Новосибирской области

Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра сообщают об ослаблении жары. 9 июня в Новосибирскую область вместе с понижением температуры воздуха придут дожди и грозы. 9 и 10 июня в районах области может пойти град.

— В Новосибирске града не будет, он может быть в районах. Но сейчас район трудно спрогнозировать. Пойдет ли град зависит от того, как будет облако развиваться. У нас есть программа, мы отслеживаем это, — рассказали Infopro54 в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Сегодня в социальных сетях появились фото и видео града, который накануне прошел в Куйбышеве Новосибирской области. Синоптики уверяют, что осадков там не было.

— Наши метеостанции в Куйбышеве не отмечали ни дождя, ни града. Может быть это старые видеозаписи? — добавили в гидрометцентре.

Видео с градом также появилось в соцсети «Чылымской газеты».