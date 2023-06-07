Саванна в Барышево: в новосибирском селе нашли кота редкой и самой дорогой в мире породы

В Новосибирской области волонтеры ищут хозяина для кота стоимостью до 1,5 миллиона рублей, передает издание КП-Новосибирск.

В конце весны жительница села Барышево нашла его в своем в огороде. Ловили кота сразу 10 человек, потом отвезли в ветклинику, где выяснилось, что найденыш — кот породы саванна, очень редкой в нашей стране и довольно модной среди заводчиков.

Специалисты отмечают, что это первое поколение котов — дети африканских сервалов и домашних кошек, размножаются они плохо и, чем дальше от прародителя, тем дешевле экземпляр. Тем не менее стоимость их оказалось в итоге не такой уж и маленькой — от 200 тысяч рублей до 1,5 миллиона.

На сегодняшний день волонтеры вышли на заводчиков, которых в России двое и еще двое — в Казахстане. По их словам, никто не продавал своих котят в Новосибирске в последнее время. Эксперты рассказали, что каждая саванна — это трудно получаемое потомство, поэтому все коты обязательно чипируются. Однако у кота из Барышево чипа не было, что говорит о потомстве, полученном скорее всего неофициальным путем.

А пока суть да дело, специалисты зооцентра поселили кота на передержку и разместили пост о поиске хозяев в соцсетях.

— Жалко этих котиков саванна — многие самцы, как и этот кот, бесплодны с рождения. Они долго привыкают к людям, не любят чужаков и ревнуют. Кот крупный, сильный и клыкастый. Можно подумать, что агрессивный, но нет. Как только он привыкает к человеку — это любовь на всю жизнь. Поэтому нужен человек с опытом работы с кошками, — поясняет волонтер Алиса Богомолова. — Будем пытаться найти подходящую семью, которая сможет обеспечить хороший уход.

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