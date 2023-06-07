Три новосибирских вуза вошли в рейтинг университетов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере

Три новосибирских вуза вошли в рейтинг университетов по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2017—2022 годах, говорится в сообщении .

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) по показателю средних зарплат выпускников занял 7-е место. Это на один пункт хуже, чем годом ранее.

— Средний размер зарплат выпускников в IT за год вырос на 20 000 рублей и составляет сегодня 190 000 в месяц. Средний бал по ЕГЭ у абитуриентов НГУ в 2022 году составлял 88,9, — отметили в SuperJob.

Отмечается. что в НГУ больше всего учеников остаются работать в Новосибирске — 77%.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) занял в этом году 11-ую строчку в рейтинге (в прошлом году вуз занимал 10-е место). В среднем выпускники вуза в IT получают 165 000 руб (+15 тысяч рублей за год). 73% студентов IT-направлений остался работать в Новосибирске. Средний бал по ЕГЭ у абитуриентов в 2022 году составлял 88,3.

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики занял 18-ое место в рейтинге: выпускники получают в среднем 127 000 рублей в месяц (+12 000 рублей за год). Средний бал по ЕГЭ у абитуриентов в 2022 году составлял 65,3. При этом 75% после окончания учебы продолжили трудиться в городе.

Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средняя заработная плата выпускников МФТИ за год выросла на 20 000 рублей (+8%) и составляет 270 000 рублей в месяц.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские вузы увеличивают бюджетные места по ИТ-направлениям.