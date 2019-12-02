Группа компаний «Обувь России» начала сотрудничать с AliExpress

Группа компаний «Обувь России» расширяет сотрудничество с маркетплейсами. Теперь товары основного бренда Группы – Westfalika – представлены на площадке Tmall (входит в «AliExpress Россия»), сообщили в пресс-службе компании.

— Мы развиваем направление онлайн-торговли: как совершенствуем собственные интернет-магазины, так и наращиваем объемы сотрудничества с маркетплейсами. По результатам 9 месяцев 2019 года онлайн-продажи компании увеличились на 29,5%, их доля в розничной выручке достигла 13,8%, — комментирует руководитель направления онлайн-продаж ГК «Обувь России» Тимур Ефимов. — Tmall для нашей компании — дополнительный канал продаж, который позволит нам охватить новую аудиторию и привлечь покупателей из разных регионов России. В перспективе эта площадка также даст нам возможность расширить географию сбыта за счет стран ближнего зарубежья, таких как Белоруссия, Грузия и Казахстан, в которые мы пока не осуществляем доставку.

Отмечается, что сейчас на площадке Tmall представлена преимущественно женская обувь осенне-зимнего сезона под брендом Westfalika — более 200 SKU, а также небольшой ассортимент одежды и сопутствующих товаров. Цены на товар в маркетплейсе на данный момент аналогичны розничным ценам в торговых точках компании, однако маркетологи Группы будут изучать спрос и рассматривают возможность в дальнейшем проводить специальные акции для клиентов Tmall. С учетом результатов пилотного проекта Группа планирует реализовывать через площадку максимально широкий ассортимент, включая одежду, аксессуары и сопутствующие товары.

Фото: пресс-служба компании